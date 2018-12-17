بودبوز خارج حسابات سيتين من جديد :

غاب لاعب الخضر رياض بودبوز مرة أخرى عن لقاءات فريقه ريال بيتيس وذلك في لقاء إسبانيول الذي جرى عشية أمس، رياض كان قد شارك في آخر عشرين دقيقة ضد نادي ديدلانج اللكسمبورغي في الدوري الأوروبي، لكن تبين أن إشراكه فقط لإراحة اللاعبين الأساسين بما أنه لقاء سهل، ما حدث لرياض أكد مرة أخرى أنه لن يبقى رغم تصريحه الذي أدلى به مؤخرا وقال فيه أنه مرتاح في إشبيلية، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز رفقاء الجزائري الآخر عيسى ماندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهو الفوز الذي رفعه للمركز الخامس، من جانب بيتيس دائما شارك الجزائري الآخر عيسى ماندي أساسيا ولعب كامل أطوار اللقاء وقدم مستوى جد مقبول كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ54 .

بورقعة-ع

مرتبط