تضارب حول تواجد سليماني ضمن قائمة المسرحين في فينرباتشي:

كما كان متوقعا سلّم مدرب فينارباتشي الجديد أورسون أونال قائمة اللاعبين المرغوب في تسريحهم مع بداية العام الجديد، وبعد الإجماع على تسريحه تراجعت بعض المصادر التركية عن وضع سليماني في قائمة المسرحين، حيث كشف أنه سيبقى بكل تأكيد، صحيفة حريات التركية الشهيرة قالت يوم أمس أن المدرب أونال أورسون يثق في سليماني ولن يعمد لتسريحه فحتى لو قرر النادي تسريح مهاجم فإنه لن يكون سليماني لأن فينارباتشي يضم ثلاثة لاعبين سيئين وليس سليماني وحده، فالسويسري فري والإسباني سولدادو قدما أيضا مستويات سيئة جدا، ما يختلف فيه سليماني عن الاسمين السابقين الذكر أنهما متواجدان في فينارباتشي منذ الموسم الماضي أي أنهم حظوا بفرص كثيرة وأثبتا سوءهما عكس إسلام القادم في بداية الموسم الحالي فقط .

المدير الرياضي في لندن للتفاوض مع بديل سليماني

إذا كانت صحيفة حريات قد مالت لبقاء سلماني في فينارباتشي لستة أشهر أخرى، كشفت صحيفة فاناتيك عن العكس، حيث قالت يوم أمس أن الإدارة والمدرب استقرا على تسريح سليماني حتى أنهما اتفقا على بديله، فاناتيك قالت أن المدير الرياضي للنادي وكومولي توجه صوب لندن للحديث مع نادي تشليسي حول لاعبه البلجيكي ميتشي باتشواي وفي حال الاتفاق معه، فإن سليماني سيكون أول الراحلين صوب الوجهة التي يختار، ويلعب باتشوايي معارا في الوقت الحالي لفالنسيا، كما أنه يلعب كقلب هجوم حقيقي أي في نفس مركز سليماني .

بورقعة-ع

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