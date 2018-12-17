جوفنتوس يدخل الصراع مع برشلونة على نجم باريس سان جيرمان :

كشفت تقارير صفحية أن جوفنتوس الإيطالي قرر دخول الصراع مع برشلونة الإسباني على ضم أدريان رابيو نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد رابيو مع أصحاب ملعب “بارك دي برينس” بإنتهاء الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق مجاناً في جانفي المقبل.

وحسب الأنباء فإن جوفنتوس يرى في الدولي الفرنسي تدعيم مثالي لوسط الفريق الموسم المقبل.

ولكن كل شيء متوقف على نتيجة الإجتماع الأخير لأدريان رابيو مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمناقشة تجديد عقد الأول مع أبطال الدوري.



وإذا لم يوافق رابيو على تجديد عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، فإن جوفنتوس يرغب في وضع كل جهده للتوقيع مع أدريان رابيو.

وسيكون برشلونة الإسباني هو المنافس الأبرز لكبير إيطاليا على خدمات نجم الوسط الفرنسي، حيث يعد رابيو هدف لدعم للفريق الكتالوني منذ الموسم الماضي.

يذكر أن صاحب الـ23 عاماً شارك هذا الموسم في 20 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات أحرز بهم هدفين وصنع مثلهم.