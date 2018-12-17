حطاب: ” عدم ترشحنا لاحتضان الكان سببه عوامل بعيدة عن الهياكل الرياضية”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب في تصريحات إعلامية على هامش زيارته لولاية ميلة أن الجزائر لم تترشح لتنظيم كان 2019 بعد سحبها من الكاميرون لأسباب بعيدة عن الهياكل الرياضية، التي تمتلكها والتي قال إنها كافية لتنظيم الحدث بكل سهولة وذكر ستة ملاعب قال أنها تفي بمتطلبات الكاف وقال أيضا: ” الحديث على أننا رفضنا تنظيم الكان بسبب نقص في الهياكل الرياضية لا أساس له من الحصة، لأننا نمتلك 53 مركبا رياضيا وقادرون على التنظيم بكل سهولة، صحيح أننا نرغب في تنظيم كأس أمم إفريقيا والفوز بالنجمة الثانية لكن هناك عوامل أخرى سياسية ودبلوماسية، الكاف تطالب بستة ملاعب ونحن نمتلك أكثر”.

” نعرف عملنا والإعلام ضخم القضية”

لم يهضم الوزير حطاب انتقادات الإعلام المحلي لواقع الهياكل الرياضية في الجزائر والتي قال إنها سبب عزوف الدولة عن الترشح لاحتضان الكان الصيف القادم، كما اعتبر أن الصحافة أعطت الملف أكثر من حجمه وقال: “الإعلام منح الملف أكثر من حجمه وكأننا مجبرون على التنظيم، نحن نعرف عملنا جيدا وماذا لو تقدمنا بملف الترشح وفشلنا في نيله؟، كيف ستكون ردة فعل الإعلام وقتها.

“نظمنا كان 1990 فكيف لا ننظمها اليوم”

بعدها تكلم الوزير عن الإمكانيات التي تحوزها الجزائر والتي قال أنها تتجاوز 53 مركبا إضافة لتلك الموجودة قيد الإنجاز مع تواجد كبير للفنادق في كل القطر الجزائري، متسائلا كيف للجزائر التي نظمت كان 1990 ألا تستطيع تنظيمها في 2019 وأوضح بالقول: ” لماذا لا تريدون رؤية الحقيقة، ستكون لدينا ثلاثة ملاعب جاهزة عن قريب بالإضافة إلى 53 مركبا رياضيا، نملك الفنادق في كل المناطق، فكيف لنا اليوم لا نستطيع تنظيم كأس أمم إفريقيا ونحن نظمناها في 1990″.

ب-بكوش

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