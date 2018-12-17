زطشي: ” نحن في اتصال مع عوار الذي أكد ارتباطه الكبير بالمنتخب”

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي نزل ضيفا على إذاعة “جيل أف أم” للحديث عن قضايا كرة القدم في الجزائر، أن اللاعب حسام عوار ومتوسط ميدان نادي ليون الفرنسي قضية تخص الناخب الوطني بلماضي والمناجير حكيم مدان وقال: ” القرار الأول والأخير يعود للاعب وعائلته، وهناك العديد من العوامل التي تتدخل في قراره النهائي، هو لاعب رائع ولا يمكن لأحد أن يقول أنه لا يصلح للمنتخب الوطني، الشيء الأكيد أننا في اتصالات معه واللاعب أكد لنا الحب الكبير للجزائر وكذلك ارتباطه بالمنتخب الوطني الجزائري بشكل مذهل”.



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