سيميوني والمدرديستا حرب من دون توقف :

أطلق دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني سلسلة من التصريحات التي أشعلت الغضب في قلب جماهير ونجوم نادي ريال مدريد الإسباني خاصةً عن الثنائي لوكا مودريتش وتيبو كورتوا بجانب العديد من التصريحات التهكمية الأخرى.

وكان سيميوني قد أطلق وابل من التصريحات الهجومية ضد كل ما هو مدريديستا فيما شكك في أحقية الكرواتي لوكا مودريتش بنيل جائزة الكرة الذهبية الأخيرة وأكد أن هناك العديد من اللاعبين الأخرين اللذين يستحقونها بكل طبع وأيضاً لم يسلم البلجيكي تيبو كورتوا من هجومه.

وعقب تتويج مودريتش بالكرة الذهبية قال: “أود أن أتوجه له بالتهنئة لكني أشك في أحقيته بالفوز بالجائزة لقد تُوج بها لأنه لاعباً بصفوف ريال مدريد لكني أرى بأن غريزمان هو الأحق لقد حقق كأس العالم رفقة منتخب بلاده وكذلك رافايل فاران”.

وعقب تصريحات سيميوني جاء الرد من لوكا مودريتش عبر حديثه الصحفي والذي أكد بأن المدرب الأرجنتيني بات يكره كل ما هو مدريدي لأن النادي الملكي هو الأفضل في العالم بكل تأكيد.



كما انتقد سيميوني حصول الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس في العالم في شهر سبتمبر من العام الجاري عندما قال: “عندما انتقل كورتوا لريال مدريد نال جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عندما كان يلعب بصفوف أتلتيكو مدريد تُوج بها كيلور نافاس الذي انتقل للميرنغي من ليفانتي”.

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وكان الرد سريعاً من كورتوا الذي وجه هجوماً ضد مدربه السابق خلال لقاءً عقب فوز ريال مدريد على ليفانتي بالليغا عندما قال: “دائماً ما يقوم سيميوني بالهجوم على ريال مدريد من أجل زيادة شعبيته بين جماهيره فقط”.

وأثناء حضوره أيضاً مباراة نهائي كوبا ليبيرتادوريس بين فريقي ريفر بليت الأرجنتيني وغريمه بوكا جونيورز بملعب سانتياغو برنابيو فاجىء سيميوني الجميع بتصريحات أثارت غضب جماهير الميرنغي بقوة حيث اتهمهم بأنهم يفقدون الحماسة أثناء تشجيع فريقهم.

وقال سيميوني للصحفين وقتها: “سيتكون الأجواء مختلفة بالطبع فجماهير ريال مدريد تفتقر الى الحماسة الكبيرة أثناء تشجيع فريقها مقارنةً بجماهير أتلتيكو مدريد أو إشبيلية أو أتلتيك بلباو”.

ويبدو أن سيميوني قد قرر شن حرب من التصريحات لكل ما هو مدريديستا خاصةً وأنه أكد في أكثر من مناسبة خاصةً أنه قد اعترف بأن أتلتيكو مدريد يحتاج لبذل جهود مضاعفة من أجل الاقتراب من البطولات والألقاب والجوائز الهامة مقارنةً بالنادي الملكي وتسببت تصريحاته في ذهول وغضب الجميع