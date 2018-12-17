عطال يبهر أمام سانت إيتيان :

فوت نادي نيس فرصة إضافة ثلاث نقاط في رصيده عندما استضاف نادي سانت إيتيان لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي الممتاز بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة وعرف ثلاث حالات طرد من الجانبين، هذه المواجهة تمكن فيها المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال من خطف الأضواء بتقديم مستوى أكثر من رائع في الجانب الهجومي، حيث كان قريبا من تسجيل هدفه الشخصي، لولا العارضة التي حرمته بعد مراوغة أكثر من رائعة لمدافع المنافس، ما قدمه عطال أمس يؤكد المنحى التصاعدي للاعب.

اختير أحسن لاعب في اللقاء

عقب المردود الأكثر من رائع واللافت للانتباه، اختار موقع هوسكورد الجزائري كأحسن لاعب في اللقاء ومبتعدا كثيرا عن بقية اللاعبين فوق أرضية الميدان بمنحه علامة 9 من 10، مع إشادة كبيرة جدا من الإعلام الفرنسي والمواقع المقربة من نادي نيس، للتذكير فإن لاعب بارادو السابق وقبل بداية اللقاء استلم جائزة أحسن لاعب في شهر نوفمبر، التي فاز بها بعد استفتاء الموقع الرسمي للنادي والتي تلمسها من أحد مناصري نيس.

ب-ب

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