فارس وليرس يفترقان على التعادل :

ضيع نادي سبال الإيطالي نقطتين ثمينتين جدا في سباق تحقيق البقاء في الدوري الإيطالي وذلك بتعادل ضد نادي كييفو متذيل الترتيب العام، اللقاء انتهى بالتعادل السلبي الذي أبقى رفقاء الدولي الجزائري محمد سليم فارس في المركز الـ 16 على بعد مركز واحد فقط من الهبوط، فيما أبقى كييفو متذيلا دائما برصيد 4 نقاط فقط، اللقاء عرف مشاركة فارس في تسعين دقيقة، حيث قدم الجزائري مستوى مميزا جدا وكان مصدرا لعديد الهجمات الخطيرة التي لم تترجم لأهداف، من جانب كييفو هذه المرة شارك اليافع مهدي ليرس أساسيا هو الآخر ولعب لغاية الدقيقة الـ79 لكنه لم يقدم مستوى مميزا، بما أنه كان معزولا في الهجوم بسبب تأخر فريقه للدفاع في كل مرة .

بورقعة-ع

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