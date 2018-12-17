فيغولي بات النجم الأول لغلطة سراي :

رغم أن فريقه غلطة سراي حقق تعادلا وحسب، إلا أن الصحافة التركية أشادت صباح أمس وبقوة بلاعب الخضر سفيان فيغولي، ولعل الأمر يعود لأن التعادل جاء من أمام المتصدر وعلى أرضه، الإعلام التركي نصّب فيغولي نجما أول للقاء، ليس هذا فقط بل نجما أول للفريق في هذه الفترة، متناسيا كل الانتقادات التي كانت توجه له بسبب ومن دون سبب منذ بداية الموسم .

إبراهيم سيتين: ” فيغولي يلعب بشكل رائع”

الإشادة بسفيان لم تكن فقط من الصحف والمواقع بل أيضا من المحللين الأتراك، الذين طالما أذاقوا سفيان أنواعا من الشتائم والاستهزاءات، إبراهيم سيتين المحلل التركي قال في تصريح يوم أمس أن فيغولي قدم لقاء رائعا وكان من أحسن لاعبي اللقاء وساهم بشكل مباشر في عودة فريقه بتعادل أحيا الدوري من جديد .

ليفانت توزمان: ” فيغولي قاد فريقه لتحقيق تعادل مهم”

من جانبه أدلى المحلل التركي ليفانت توزمان بتصريحات مجد فيها فيغولي ودوره في تعادل فريقه حين قال أن سوسو قاتل لأجل تحقيق تعادل أبقاهم في سباق اللقب، وفي هذا الشأن قال: ” فيغولي كان يعلم أن الخسارة تعني الخروج من الدوري، لقد قاتل بقوة وقاد فريقه لتعادل والمهم أنهم لم يخسروا” .

بورقعة-ع

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