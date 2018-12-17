قرعة دوري أبطال أوروبا: اصطدام ليفربول وبايرن مواجهة معقدة لجوفنتوس وسهلة لبرشلونة

سحبت الإثنين في نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاءت على التالي:



ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول بوعاء منفصل، وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بوعاء آخر، لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.

كما جنبت القرعة اليوم وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني، كما جنبت الفرق التي تنتمي لنفس الدولة من المواجهة سويا في دور الستة عشر.

ووقع الاختيار أولاً بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، لتخوض هذه الفرق مباراة الذهاب على ملاعبها، فيما تخرج لملاقاة فرق الصدارة في مباريات الإياب.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور في أيام 12 و13 و19 و20 فيفري المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.