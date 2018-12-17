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مدرب غوتزيبي سبور يرفض عودة غيلاس :

17 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 48 زيارة

أدلى كمال أوزديتش مدرب نادي غوتزيبي سبور بتصريحات للإعلام التركي يوم أمس تكلم فيها عن ميركاتو الفريق قبل أيام من فتح باب الانتقالات، كمال تكلم عن وضعية بعض اللاعبين المعارين ومن ضمنهم الجزائري نبيل غيلاس، أوزديتش قال بصريح العبارة أنه يرفض عودة غيلاس وقال أن النادي سيتطلع لتعاقدات جديدة، ويعاني غيلاس من أيام سوداء، حيث لم يشارك هذا الموسم في أي دقيقة، فرغم انتقاله لنادي أرض الروم سبور في آخر أيام الميركاتو الصيفي إلا أنه لم يشارك لحد الآن .
بورقعة-ع

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