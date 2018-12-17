مورينيو يقسو على بوغبا ” أنا سعيد بماتيتش وهيريرا ولينغارد” :

عبَّر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن حزنه بسبب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول لاحتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الفوز، حيث وصل للنقطة 45، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.

وتحدث مورينيو عن الخسارة عقب المباراة في تصريحات صحفية قائلًا: “ليفربول هو الفريق الأقوى في المباراة، ولكن كان من الصعب علينا استقبال هدفين بتلك الطريقة، إذا كنت ستتحدث عن الحظ فتحدث عن هدفيهم الثاني والثالث. أما هدفنا فقد كان نتيجة عمل جيد”.

وأضاف: “عانينا في أول 20 دقيقة من المباراة. لم نقدر على الاستحواذ بسبب الضغط المستمر من ليفربول ولكن بعد ذلك تحكمنا في اللعب”.

وبسؤاله عن كيفية إصلاح مانشستر يونايتد موسمه، رد مورينيو قائلًا: “ماذا تقصد بذلك؟ هل تقصد بأننا سنحقق اللقب؟ بالطبع لا، ما زال بإمكاننا الحصول على المركز الرابع”.

وواصل المدرب البرتغالي: “ليس من السهل الحصول على المركز الرابع ولكن حتمًا سننهي ضمن الـ 6 الأوائل. أفضل مركز نستطيع الحصول عليه هو المركز الرابع. الآن نستهدف المركز الخامس ثم بعدها ننظر للمركز الرابع”.

وسٌئل مورينيو هل فكرت بإشراك بول بوغبا؟ رد بشكلٍ مختصر قائلًا: “لا، أنا سعيد بماتيتش وهيريرا ولينغارد”.

وعن ما إذا كان لاعبي مانشستر يونايتد يقدمون أفضل ما لديهم قال مورينيو: “أتقول أن اللاعبين غير شريفين؟ أنا أعتقد أنهم صادقين، من تواجدوا داخل الملعب قدموا كل ما لديهم”.