أول الشامتين في رحيل السبيشال وان :

مصائب قوم عند قوم فوائد، من دون شك فإن الأكثر سعادة برحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن صفوف مانشستر يونايتد هو النجم الفرنسي الشاب بول بوغبا اللاعب الذي يعاني من توتر في العلاقة مع المدرب في الفترة الماضية.

بوغبا استغل رحيل مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر البريطانية ليضع صورة أظهر من خلالها سعادة كبيرة وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



مورينيو حول بوغبا للاعب حبيس دكة البدلاء في مواجهة ليفربول وقال عقب اللقاء عن عدم اشراكه: “لا، أنا سعيد بماتيتش وهيريرا ولينغارد”.

من جانبه أكد مينو رايولا وكيل بوغبا أن مستقبله مع فريق ملعب أولد ترافورد مرتبط بمصير مورينيو مع الفريق الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد أصدر الثلاثاء بيان رسمي أكد من خلاله رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق عقب الخسارة 1-3 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال النادي الشمالي العريق في بيان “يعلن مانشستر يونايتد بأن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بمفعول فوري”.

واضاف “سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي قبل ان تتم دراسة معمقة لتعيين مدرب جديد بشكل دائم”.