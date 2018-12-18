إدارة شباب بلوزداد تهدد باللجوء للفيفا :

أكد المدير العام لنادي شباب بلوزداد سعيد عليق بأن إدارته مستعدة للذهاب بعيدا في قضيتها مع “الفاف”، والخاصة باسترجاع النقاط الثلاث، التي خصمها الاتحاد الجزائري من رصيد أبناء العقيبة مع بداية الموسم الجاري بسبب الديون المتراكمة على النادي الذي لم يلعب لقاء الجولة الأولى جراء عدم منح المسؤولين للإجازات للاعبيه الجدد مع بداية الموسم الجاري، حيث طالب المدير العام للنادي العاصمي من زطشي أن يحكم بين الأندية بالعدل والتساوي وليس على حسب المصلحة والمحاباة مهددا بالذهاب بعيدا في قضية ناديه، واللجوء لأعلى السلطات الدولية في اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

عليق: “لم أفهم دفاع زطشي عن اتحاد عنابة فقط رغم أننا ضحايا مثله والفاف عاملتنا بإجحاف”

خرج المدير العام البلوزدادي، سعيد عليق، عن صمته بعد التصريحات الأخيرة لرئيس “الفاف” خير الدين زطشي، وإعلان رفضه التام للطعن الذي تقدمت به إدارة الشباب من أجل استرجاع النقاط الثلاث، حيث قال عليق في تصريحاته: “كان على زطشي عدم التطرق للموضوع في هذا التوقيت الحساس، وتفادي الحديث عن ملفنا علنا، لكنه اختار الظهور وإبداء رفضه للطعن الذي تقدمنا به، وهو ما نعتبره ظلما من الرجل الذي لم يتردد في الدفاع عن عنابة، والتأكيد أن الديون الحالية هي نتاج سوء تسيير الرؤساء السابقين، وهو نفس حال الشباب الذي يعتبر ضحية مثل عنابة، لكنه لم يلق نفس التفهم وعمل بطريقة ظالمة ومجحفة”.

“سنصدر اليوم بيانا نوضح فيه موقفنا ومستعدون لطرق أبواب التاس والفيفا لاسترجاع حقوقنا”

في سياق حديثه، أكد سعيد عليق أن الإدارة البلوزدادية ستصدر بيانا رسميا اليوم لإظهار موقفها من قرار “الفاف”، قائلا: “ننتظر أن يقدم لنا الرفض الكتابي على طعننا لكي نتحرك من جهتنا، سنصدر بيانا رسميا اليوم لتوضيح موقفنا من القضية، كما أؤكد لكم أننا مستعدون لطرق كل الأبواب والقيام بكل الخطوات الإدارية المطلوبة لاسترجاع حقنا، ولو تطلب ذلك الوصول إلى أعلى الهيئات الكروية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية، لأننا لن نسكت عن حقنا، خصوصا أن الشباب ضحية مثله مثل عنابة، وكان أسيرا لدى إدارته السابقة، والفاف لم تعترف بكل المجهودات التي قمنا بها لتسوية الديون، رغم أننا أقدمنا على تسوية أكثر من 15 ملفا عالقا وتركنا لهم صكوكا تمثل مستحقات باقي اللاعبين.”

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