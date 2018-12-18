التفاصيل الكاملة لإقالة مورينيو :

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، بشكل نهائي، وذلك على خلفية النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار الإقالة بعد أيام من الخسارة على يد نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يبتعد عنه مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، حيث وصل إلى مقر تدريبات الفريق “كارينغتون”، في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وشوهد يغادر الساعة 12.24 ظهرًا.

وأضافت التقارير أن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي طلب الاجتماع بمورينيو، وقام بإبلاغه بقرار الإقالة وجهًا لوجه في الساعة 9:45 صباحًا، ثم قضى مورينيو ساعات قليلة في النادي يودع الجميع، قبل أن تصويره خارج منطقة التدريب في الساعة 12.24 مساءً.

وأشارت التقارير إلى أن إد وودوارد قد خاطب لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أن هناك بعض اللاعبين غير قادرين على فهم قرار إقالة المدرب في الوقت الحالي، وقام بحثهم على المضي قدمًا فيما تبقى من الموسم.

ومن المرجح أن يكلف رحيل مانشستر يونايتد حوالي 24 مليون جنيه إسترليني كتعويض يعتمد على بنود مختلفة في عقده، حيث كان قد وقع على عقد جديد في جانفي الماضي.

ويأتي قرار إقالة مورينيو من منصبه بعد عامين ونصف في أولد ترافورد، حيث فاز بكأس رابطة الأندية، بجانب بطولة الدوري الأوروبي في عام 2017.

وجاء إعلان مانشستر يونايتد عن رحيل مورينيو عبر موقعه الرسمي، حيث أوضح البيان أن النادي سيعين مدربًا مؤقتًا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي رحيل مورينيو بعد 24 ساعة فقط من قرعة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت الشياطين الحمر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.