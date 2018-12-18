الفرنسيون منبهرون بمستوى عطال :

منذ بداية الموسم تقريبا والدولي الجزائري يوسف عطال يخطف الأضواء من الجميع، الأمر لم يتغير مع توقف الدوري بسبب الشغب الذي يجتاح فرنسا، حيث بقي الجزائري نقطة الضوء التي تغطي على كل العيوب، الصحافة الفرنسية أجمعت يوم أمس أن عطال مبهر وأن نيس معه تغير بشكل كبير وأن مستقبله كبيير أيضا، وكان عطال قد قدم مستوى أكثر من رائع في لقاء سانت إيتيان الأخير ورغم تعادل فريقه إلا أنه نصب من طرف صحيفتي ليكيب وفرانس فوتبول كنجم اللقاء والجولة على قلة لقاءاتها كما سبقا وأشرنا.

فرصته كبيرة للعب في فريق أقوى وعليه ألا يضيعها

مع كل جولة تمر يؤكد عطال أنه الأحسن في منصبه في كل فرنسا وليس في نيس فقط، الصحافة الفرنسية بدأت تتكلم من الآن عن إمكانية انتقاله لفريق كبير ليس هذا وحسب بل طالبت عطال باستغلال الفرصة والتألق الذي يمر به من أجل الارتقاء في المستوى، الإعلام الفرنسي يرى أن يوسف ربما لا يقدم نفس المستوى في المواسم المقبلة ليكون بذلك قد ضيع فرصة ذهبية، ولا يعرف إن كان عطال سيختار الانتقال لفريق أحسن أو البقاء في نيس ليتطور أكثر وكلا الخيارين يبدوان جيدين والأهم ليوسف هو المشاركة باستمرار.

ع- ب

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