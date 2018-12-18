المستوى المخيب لوناس ضد كالياري أثار حفيظة أنشيلوتي :

كشفت شبكة سكاي سبور أن مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي أبدى غضبه صراحة على لاعب الخضر آدم وناس، غضب أنشيلوتي لم يكن فقط بسبب المستوى المتواضع للاعب الشاب لكن بسبب إطنابه في كل مرة من مراوغات لا فائدة منها، مبعوث الشبكة الرياضية لملعب كالياري ماسيمو إيغوليني كان حاضرا على خط التماس ولاحظ سخط أنشيلوتي على الجزائري حتى أنه صافحه ببرودة عند خروجه في الشوط الثاني، وفي حال صحت الواقعة فإن وناس مطالب بتصحيح وضعه والتقيد فقط بتعليمات المدرب الذي يرى الصالح العام للفريق وليس اللاعب.

المستوى المتواضع لوناس ضد كالياري لن يغير خطط الإدارة بشأن إبقائه

انهالت الصحافة الإيطالية بالنقد على لاعب الخضر ونادي نابولي آدم وناس وهذا بعد مستواه الذي وصف بالمخيب ضد كالياري عشية السبت، صحف الكوريري ديلو سبور، لاغازيتا ديلو سبور الكوريري ديلا سيرا وأيضا إل ماتينو أجمعت على منح آدم وناس تقييما وقدره 5 من 10 كأضعف تقييم بين لاعبي نابولي، حيث رأت هذه الصحف أن وناس لم يستغل الفرصة ولم يؤكد على إمكانياته رغم أن الظروف كان مواتية لذلك، وظهر وناس بمستوى متواضع فعلا، فرغ الفارغات الكثيرة التي كانت في جهته اليسرى إلا أنه لم يستغل أي من انطلاقاته وكان متعبا وهو ما دفع بالمدرب لتغييره.

بيبي إيانشيلي: “وناس باق والإدارة لا تنوي تسريحه”

بالحديث عن مستوى وناس أدلى الصحفي والمحلل الإيطالي بيبي إيانشيلي بتصريحات لموقع “أريا نابولي” المقرب من نابولي تكلم فيه عن مستويات بعض اللاعبين وإمكانية تسريحهم، إيانشيلي قال بصريح العبارة أن الإدارة تراقب مستوى وناس منذ فترة، حيث كانت تضعه في لائحة المغادرين وتنوي إعارته لنادي يضمن له التواجد بشكل دائم لكن وبحسب ذات الصحفي هذه الرؤية تغيرت لأن وناس أثبت أنه لاعب رائع ومفيد للفريق عكس لاعبين مثل روج وديارورا الذين يتوجهان بخطى ثابتة نحو الرحيل، ولم يغير مستوى وناس ضد كالياري من توجهات الإدارة التي قررت إبقائه في الأخير.

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