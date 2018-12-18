بن ناصر يعاني من تمزق في الكاحل وإصابته ليست خطيرة :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يعاني من إصابة ليست بالخطيرة، فبعد مروره على الفحوصات الأولية صباح أمس، أثبتت أنه يعاني من تمزق بسيط في الكاحل أسفل القدم، وكان بن ناصر قد غادر ملعب فيورنتينا مصابا ومن شدة الألم لم يتمكن من البقاء على الدكة ونقل فورا لمستشفى المدينة الذي تكفل بإصابته بشكل مبدئي.

سيغيب عن الجولتين المقبلين وعودته ستكون مرتقبة ضد الإنتر

رغم أنها ليست بالإصابة الخطيرة إلا أن بن ناصر سيبتعد لفترة لأنه مضطر للخضوع لحصص كثيرة من العلاج الطبيعي، التقارير الإيطالية قالت أن بن ناصر سيغيب بشكل رمسي عن اللقاء المقبل ضد سامبدوريا، والذي سيقام يوم السبت المقبل على أن تكون عودته مرتقبة فيما تلي ذلك، لكن وبكل تأكيد فإن المدرب سيتحفظ على مشاركته في لقاء تورينو الذي سيقام منتصف الأسبوع المقبل وعودته بشكل شبه رسمي ستكون في لقاء الإنتر بعد أسبوعين، لكن كل هذا بحسب عملية شفاء بمن ناصر الذي قد ينتكس لأن مكان الإصابة صعب جدا.

مدرب إيمبولي: “خروج بن ناصر أفقدنا التوازن”

في سياق الحديث عن إصابة بن ناصر دائما كشف مدرب نادي إيمبولي جوسيبي ياشيني في تصريح للإعلام الإيطالي أن الفريق قدم مستوى جد مقبول في لقاء الفيولا، لكن حدث ما هو من عكر صفو الأجواء وهو خروج المتألق إسماعيل بن ناصر وعنه قال:” لقد كنا متحكمين في اللقاء وقدمنا شوطا أول جيدا لكن أتت إصابة بن ناصر، بخروجه فقدنا التوازن وهندسة الوسط كلها تغيرت، لقد دفعنا حقا ثمن ذلك بشكل باهظ” ويعتبر بن ناصر قطعة لا يستغنى عنها منذ قدوم المدرب الجديد، الذي يوظفه في الوسط الاسترجاعي مع إمكانية بناء اللعب أيضا.

مدرب إيمبولي هاجم الحكم وطالب بحماية بن ناصر

بالحديث عن إصابة بن ناصر دائما فقد استغل الدرب ياشيني الفرصة للهجوم على الحكم، حيث طالبه بحماية بن ناصر وقال أن التدخل العنيف، الذي حدث عليه كان يستوجب الطرد في حين منح الحكم إنذارا فقط رغم عودته للفيديو وقال: “بن ناصر الآن متواجد في المستشفى ( خرج منها في توقيت لاحق من هذا التصريح ) كما أنه يعاني من إمكانية وجود كسر هكذا قالي لي الطبيب، الذي كان خائفا وهو يرى قدمه منتفخة بذلك الشكل”.

الدولي الجزائري بات ركيزة أساسية في ناديه الإيطالي

الضجة الإعلامية وكذا الاحتجاجات الكبيرة من قبل مدرب إيمبولي على الحكم لدليل قاطع على القيمة الثابتة للدولي الجزائري الذي أصبح قطعة لا تتجزأ من الخيارات الفنية لمدربه، الذي يراهن كثيرا على ما يقدمه بن ناصر فوق أرضية الملعب ومساعدة فريقه على تحقيق النتائج الجيدة، وهو ما تجلى خلال التصريحات التي أدلى بها مدرب إيمبولي حول تشتت فريقه بعد خروج لاعبه الجزائري بن ناصر.

ع- ب

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