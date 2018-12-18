بوتشيتينو يكسر حاجز الصمت ويكشف موقفه من خلافة مورينيو :

كسر ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حاجز الصمت حول الأنباء المتواردة برغبة نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من أجل تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل عن منصبه يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل المدرب البرتغالي رسمياً على خلفية سوء نتائج الفريق الواضح بقوة هذا الموسم وأخرها السقوط أمام ليفربول بنتيجة 3-1 على ملعب أنفيلد بالجولة الأخيرة ببطولة البريميرليغ.

ويأمل مشجعو نادي مانشستر يونايتد في أن يكون المدرب الأرجنتيني خليفة مورينيو بتدريب الفريق ولكن قرر بوتشيتينو اعلان موقفه من توليه مسؤولية تدريب الفريق خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام أرسنال ببطولة الدوري.

وخلال تصريحاته للصحافة قال بوتشيتنو: “هذه أنباء سيئة وحزينة أريد أن أرسل تحياتي الى جوزيه”.

وتابع: “عقب خمس سنوات أعتقد أن هناك الكثير من الشائعات التي تلاحقني موقفي الحالي هو أنني مدرب نادي توتنهام هذه الشائعات دائماً ما تحدث لكن يجب أن أركز في عملي”.

وأتم: “لا أستطيع الاجابة على هذا النوع من الأسئلة كل ما أعرفه وهو التركيز في عملي دائماً ما يتم اطلاق الكثير من الشائعات وتركيزي منصب على تقديم أفضل ما لدي بنادي توتنهام الذي أعشقه”.

وكان غاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد قد حث إدارة الشياطين الحمر على ضرورة التفكير في التعاقد مع بوتشيتينو لكي يكون خليفة المدرب البرتغالي بتدريب الفريق.

وخلال تصريحاته لاحدى الصحف الإنجليزية قال نيفيل: “بالنسبة لي أرى أن بوتشيتينو هو الخيار المثالي لمانشستر يونايتد يجب أن يكون هو المدرب القادم للفريق”.

وتابع: “عندما أنظر الى مبادئ وقيم مانشستر يونايتد انظر بشغف الى ايمانه التام باللاعبين الشباب طوال مسيرته سواء بنادي ساوثهامبتون أو حتى في توتنهام أنظروا الى مستويات أدائه وأسلوب اللعب الذي يتبعه بجانب شخصيته التي تناسب مانشستر يونايتد”.

كما سبق وأن تحدث بوتشيتينو عن تدريب نادي مانشستر يونايتد في وقتٍ سابق خلال تصريحات للصحافة حيث قال: “الشيء الهام هو أنني أشعر بالسعادة هنا في توتنهام لقد منحوني قيمة كبيرة بالفعل أشعر بالسعادة هنا”.

وكان نادي توتنهام قد قام بتمديد عقد بوتشينيو لمدة 5 سنوات وارتبط في وقتٍ سابق بتدريب نادي ريال مدريد الإسباني منذ بداية الموسم وحتى خلفاً لجوليان لوبيتيغي الذي تمت اقالته من منصبه قبل شهور.

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد بات على مقربة من اعلان تولي مايكل كاريك مساعد مورينيو مسؤولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني مؤقت خلال الفترة المقبلة.