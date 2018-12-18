سالغادو: راؤول سيكون مدربا لريال مدريد :

أكد ميشيل سالغادو، نجم ريال مدريد السابق، مساندته لسانتياغو سولاري المدير الفني للفريق الملكي، والذي يتطلع لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدًا أمام كاشيما أنتلز.

ونقلت صحيفة “ماركا” مقابلة أجراها سالغادو مع إذاعة “كوبي كادينا”، حيث لم يتفق مع تصريحات حارس الميرنغي تيبو كورتوا التي قام خلالها بالرد على دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، بعدما شدد الأخير على عدم أحقية لوكا مودريتش في الفوز بالكرة الذهبية.

وقال سالغادو: “أعتقد أن كورتوا لا يزال لم يعرف ريال مدريد جيدًا، لأنه ليس في حاجة للرد على أي شخص”.

وتابع: “الكاستيا هو أفضل مكان لكي تكون مدربًا لريال مدريد، وحتى الآن سولاري يسير بشكل جيد، وعلينا أن نعطيه المزيد من الهدوء”.

وواصل: “أزمة أيسكو؟ يجب على سولاري الاجتماع معه، من أجل تلك المشكلة، إذا كانت هناك مشكلة في الأساس”.

وأكمل: “مواجهة أجاكس؟ سيكون من الخطأ إذا شعرنا بضمان التأهل إلى الدور التالي في دوري الأبطال، ولكن القرعة كانت جيدة لريال مدريد، وليس لدي شك حول جودة الفريق وأرى أن لدينا فرصة كبيرة للصعود”.

واستطرد: “لوبيتيغي خاض فترة صعبة للغاية، ولكن ليس هناك الكثير من الوقت للتجربة في ريال مدريد، لذا يجب عليك عندما تنضم للميرنغي أن تتخذ القرارات الصحيحة”.

وأردف: “راؤول سيكون مدرب ريال مدريد في المستقبل، ليس لدي شك في ذلك، حيث أن لديه العلم ويعرف كيف يكون مدربًا، إنه دي ستيفانو الثاني”.

وسئل سالغادو عما إذا كان ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ليرد قائلاً: “توقف.. توقف، لدينا مارادونا والظاهرة رونالدو”.

وأضاف: “بإمكاننا قول إن ميسي الأفضل خلال فترة من الوقت، فهو يأتي على قمة من رأيتهم خلال العقد الأخير”.

وأوضح: “بدون شك، ومع كل الاحترام، اللاعب المتكامل هو ميسي ثم يأتي كريستيانو رونالدو، وهما أفضل ما رأيت خلال الـ15 عامًا الأخيرة”.

وحول تأثير رحيل رونالدو عن ريال مدريد، صرح: “مدريد بدون كريستيانو يمر الفريق بمرحلة انتقالية، لا يمكن استبداله بشخص اَخر، التغيير يجب أن يكون في النظام”.