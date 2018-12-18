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سليماني يواصل الصيام و بن زية بديلا :

18 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 55 زيارة

لم يتمكن مهاجم المنتخب الوطني لاعب نادي فينربخشة التركي إسلام سليماني مرة أخرى من بلوغ الشباك مساء أمس في اللقاء الذي استضاف فيه فريقه نادي ايزرروم وانتهى بالتعادل 2-2 ، ودخل لاعب الخضر في التشكيلة الأساسية ولعب كل أطوار اللقاء دون أن يهتدي إلى الشباك ، من جهته فقد سجل الدولي الجزائر الآخر ضمن صفوف النادي التركي ياسين بن زية دخوله منتصف الشوط الثاني إلا أنه عجز في صنع الفارق .
م.د

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