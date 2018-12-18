سليماني يواصل الصيام و بن زية بديلا :

لم يتمكن مهاجم المنتخب الوطني لاعب نادي فينربخشة التركي إسلام سليماني مرة أخرى من بلوغ الشباك مساء أمس في اللقاء الذي استضاف فيه فريقه نادي ايزرروم وانتهى بالتعادل 2-2 ، ودخل لاعب الخضر في التشكيلة الأساسية ولعب كل أطوار اللقاء دون أن يهتدي إلى الشباك ، من جهته فقد سجل الدولي الجزائر الآخر ضمن صفوف النادي التركي ياسين بن زية دخوله منتصف الشوط الثاني إلا أنه عجز في صنع الفارق .

م.د

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