فرنسا تشن هجوما معاكسا على الجزائر وستستدعي عوار للقاء مولدافيا المقبل :

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة أن الاتحادية الفرنسية لكرة القدم مطالبة بالتحرك سريعا من أجل ضمان خدمات متوسط ميدان نادي ليون حسام عوار، ليكيب حذرت صراحة من إمكانية لعب الشاب الجزائري لمنتخب والديه، وقالت أن الفاف تتحرك من أجل إقناعه وإقناع محيط عائلته، وكما يعلم الجميع فإن ليكيب لا تتحرك من فراغ وبكل تأكيد تملك معلومات حول إمكانية إقناع عوار من طرف الجزائريين وهو ما سيحرك الديكة بكل تأكيد، كما حدث مع فقير إذ حركت ليكيب في ذلك الوقت القضية وطالبت الاتحادية الفرنسية بالتحرك وهو ما حدث.

عوار سيكون حاضرا في لقاء مولدافيا المقبل

يبدو أن مسلسل عوار قد اقترب من النهائية، حيث كشفت ليكيب أنه من الواجب تواجده في لقاء مولدافيا شهر مارس المقبل في تصفيات كأس أوروبا 2020 وهو لقاء رسمي سيتم بعده ربط عوار نهائيا على أن يتم ركنه جانبا بعد ذلك للتأكد من مستواه فإن كان لاعبا جيدا ففرنسا ستستفيد منه وإن أثبت العكس وظهر أنها ثورة شباب وفقط وأنه لن يتمكن من مقارعة كبار لاعبي الوسط في المنتخب فإن فرنسا لن تخسر شيئا، الفاف بدورها تخطط لخطف عوار في مارس المقبل وهذا قبل كأس إفريقيا المقبلة حيث سيكون رد عوار عندها نهائي فإما الجزائر أو فرنسا.

ع- ب

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