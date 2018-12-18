محرز يعود لملعب ليستر سيتي ومدربه السابق يتمنى غيابه :

يلتقي سهرة اليوم ناديا ليستر سيتي ومانشيستر سيتي على أرضية ملعب الكينغ باور في افتتاح لقاءات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اللقاء سيكون قويا وموعدا حاسما كما أنه قد يشكل أول ظهور للاعب الخضر رياض محرز بقميص ناديه الجديد أمام جماهير ناديه السابق، عودة رياض شكلت الحدث يوم أمس، حيث ستكون كل الأنظار موجهة إليه، ورغم أن طريقة رحيله لم تكن محببة وكانت بافتعال المشاكل إلا أن الإجماع قائم على أن رياض سيحظى باستقبال الأبطال لأنه ببساطة أحسن لاعب في تاريخ ليستر سيتي وبطل الموسم الخرافي في 2016، من الناحية الفنية لم تتضح بعد مشاركة محرز كأساسي من عدمها، لكن غالب الظن أنه سيبقى بديلا لأن غوارديولا سيمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب وبعضا لبدلاء للمشاركة.

كلود بويال: “محرز قدم الكثير لليستر وأتمنى ألا أواجهه”

نشط مدرب ليستر سيتي كلود بويال ندوة صحفية أمس الاثنين للحديث عن لقاء اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والذي سيجمعه مانشيستر سيتي، بويال وبعد أن تكلم عن الخصم بالتفاصيل انتقل للحديث عن عودة رياض محرز للملعب الكينغ بارو، حيث أشاد بالجزائري قبل أن يداعبه في الأخير حين قال: “رياض قدم الكثير لنادي ليستر سيتي لقد سجل الكثير من الأهداف أيضا سيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى في الكينغ باور، لكن رغم ذلك أتمنى أن يضعه المدرب على الدكة ” وهي إشارة إلى أنه لاعب كبير ومهاري والمدافعون سيعانون من أجل إيقافه.

غزال مرشح للمشاركة كأساسي

بغض النظر عن عودة محرز المنتظرة نشير إلى أن اللقاء يمكن أن يكون داربيا جزائريا على الأراضي الإنجليزية، فمن جانب ليستر سيتي يمكن أن يشارك الجزائري الآخر رشيد غزال أساسيا، رشيد لم يشارك أساسيا منذ عودته من الإصابة حيث أخّر المدرب ذلك لغاية شفائه التام وهو ما يكون قد حدث يضاف إلى هذا أن غزال قدم مستوى مميزا أدى في اللقاءين الأخيرين اللذين شارك فيهما كبديل، وبغض النظر عن هذا وذاك يعتبر لقاء السيتي لقاء في منتصف الأسبوع والتقني الفرنسي قد يعمد لإراحة بعض نجوم الفريق ما يعني أن فرص غزال للمشاركة أساسيا تبدو جد وافرة.

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