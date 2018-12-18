مواجهات مباشرة للجزائريين في رابطة الأبطال و الدوري الأوروبي :

أجريت أمس الاثنين قرعة الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي ضمت عديد الفرق التي تضم بدورها محترفين جزائريين ورغم أن الفرق المتأهلة عددها 32 فريقا وهو عدد كبير إلا أنها وضعت الجزائريين في مواجهة بعضهم البعض، حيث سيلاقي ران والذي يلعب له كل من مهدي زفان ورامي بن سبعيني نادي بيتيس، والذي يلعب له كل من ماندي عيسي ورياض بودبوز، الفرصة تبدو مواتية لبيتيس ولاعبيه الجزائريين للمرور لأن اللقاء سهل على الورق، لكن المفاجأة ورادة ورامي ومهدي قد يكون لهما كلام آخر، يشار إلى أن هذا اللقاء قد يعرف غياب بودبوز القريب جدا من الرحيل.

غلام ووناس في مهمة تبدو سهلة للقائهم زيوريخ

بعيد عن الداربي الجزائري سيكون نادي نابولي والذي يلعب له كل من آدم وناس وفوزي غلام في طريق مفتوح للمرور لدور الـ16، حيث سيلاقي الفريق الإيطالي القوي نادي زيوريخ أف سي السويسري والذي سيكون بمثابة اللقاء التحضيري للدور المقبل، إلا في حالة رفض نابولي التأهل وأصر على الخروج، كما فعل الموسم الماضي حين أعلن مدرب الفريق السابق ماوريسيو ساري أنه ليس بحاجة لهذه المنافسة .

فيغولي يواجه بنفكيا وبن زية وسليماني يلاقيان زينت الروسي

المواجهتان الأخيرتان بالنسبة للاعبين الجزائريين ستجمع كل من فيغولي وناديه غلطة سراي بنادي بنفيكا البرتغالي، وأيضا فينارباتشي والذي يضم بن زية وسليماني بنادي زينيت سان بترسبورغ الروسي، اللقاءان سيكونان صعبين للاعبي الخضر، خاصة لقاء فينارباتشي وزينيت، حيث تبدو حظوظ الأتراك شبه معدومة للمرور نظرا لفارق المستوى ونظرا أيضا لتواجد فينارباتشي في أسوأ حالاته، أما غلطة سراي فمروره يبقى ممكنا ولو أن الكفة راجحة للفريق البرتغالي.

قرعة دوري الأبطال تسفر عن داربي جزائري بين محرز وبن طالب

أجريت أمس الاثنين قرعة دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، القرعة أسفرت عن مواجهة جزائرية بحتة في الدور المقبل، حيث سيلاقي بن طالب وفريقه شالك الضيف الثقيل نادي مانشستر سيتي والذي يلعب له الجزائري الآخر رياض محرز، الكفة تبدو راجحة لرياض محرز الذي وضع رفقة مدربه الفوز بالكأس هدفا رئيسيا لكن ما يضمنه الجمهور الجزائري هو تواجد لاعب جزائري على الأقل في ربع نهائي هذه المسابقة.

براهيمي سيلاقي روما في لقاء صعب

الجزائري الثالث في هذه المسابقة هو ياسين براهيمي، الذي وفريقه بورتو تصدروا مجموعتهم في الدور الأول ما جنبهم لقاء الكبار، لكن في رابطة الأبطال ليس هناك لقاءات سهلة، حيث أوقعت القرعة رفقاء الجزائري في مواجهة الخصم روما، الذي الحالي لا يشبه روما الموسم الماضي وفرص المرور أمامه تبدو كبير، لكن في ذات الوقت اللقاء سيكون صعبا لأن روما يمكن أن يتحسن من هنا وإلى غاية إقامة اللقاءات، وتقام لقاءات ثمن نهائي دوري الأبطال بين الـ12 من فيفري المقبل والتاسع من مارس.

ع- ب

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