مورينيو تعرض للإقالة 3 مرات بسبب شخص واحد!

يتصدر خبر إقالة المدرب البرتغالي الخبير، جوزيه مورينيو، من منصبه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد، صدر معظم وسائل الإعلام، وبات محور حديث لكل النقاد والجماهير المنتمين لعالم كرة القدم، من حيث تقييم هذا القرار وتوقيته، وفائدته من عدمه على الفريق.

لكن وسط كل هذا الزخم التحليلي لهذا القرار المفاجيء نوعًا ما، ظهرت معلومة صادمة تناقلتها المواقع الرياضية عبر العالم، تكشف عن سرٍ غريب وراء الإقالات الثلاث الأخيرة والمتتالية للإسبيشيال وان مع فرقه، سواء ريال مدريد، تشيلسي، وأخيرًا مان يونايتد..

وهي أن العامل المشترك بين كل تلك الإقالات التي ذاق مرارتها المو، هو أنها حدثت عقب خسارته لمباراة لفريقه أمام فريق يدربه الألماني يورجن كلوب.



ريال مدريد.. بعدما تعرض الفريق الملكي للخسارة بنتيجة (4-1) أمام فريق بورسيا دورتموند، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2012/2013، تم الإتفاق على رحيل مورينيو بنهاية الموسم على الرغم من تجديد عقده في مطلع الموسم لمدة ثلاث مواسم قادمة.

تشيلسي.. في موسم 2015/ 2016، وفي الولاية الثانية للإسبيشيال وان مع البلوز، خاض موسمًا كارثيًا، حيث خسر فيه 9 مباريات من أصل 16 مباراة، وكان من الطبيعي أن يتعرض للإقالة في تاريخ 17 ديسمبر 2015، عقب خسارته أمام ليفربول في البريميرليغ بنتيجة (3-1).

مانشستر يونايتد.. بعد ثلاث أعوام من إقالته الأخيرة، تمت إقالته في تاريخ 18 ديسمبر 2018، في تكرار لنفس السيناريو الذي واجهه مع البلوز، حيث خسر مقعده بعد سلسلة نتائج سلبية أبعدته عن المريع الذهبي للبريميرليغ، وبالطبع عقب خسارته من الريدز بنتيجة (3-1).



وهي بالطبع مصادفة غريبة ومتكررة، وهو أمر يجعل من الألماني كلوب “عرابًا” لإقالات مورينيو، ويجعل الأخير في ترقب في حالة مواجهته مجددًا، مع أي فريق آخر سيتعاقد معه.