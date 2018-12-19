الفرنسي لودوفيك باتيلي مدربا لمنتخب أقل من 23 سنة :

شرعت الفاف في تنصيب مدربي الفئات الشابة للمنتخب الوطني والبداية بالفرنسي لودوفيك باتيلي كمدرب لمنتخب أقل من 23 سنة وخلافة المدرب المستقيل مؤخرا بوعلام شارف وبحسب ما وردنا من معلومات فإن الحارس الأسبق لنادي لونس الفرنسي حل بالجزائر العاصمة من أجل التفاوض وترسيم العقد الذي سيربطه بالفاف وسبق لهيئة زطشي أن اتصلت بهذا المدرب في شهر مارس، إلا أن الاتحاد الإماراتي تمكن من خطفه.

سيباشر مهامه السبت والهدف التأهل إلى “كان” مصر وأولمبياد طوكيو

سيباشر المدرب الجديد لمنتخب أقل من 23 سنة عمله مباشرة بالإشراف على التربص التحضيري الذي سينطلق يوم السبت القادم بالبليدة وهو التربص الذي برمجته المديرية الفنية من قبل، وذلك للشروع في تحضير هذا المنتخب الذي سيدخل غمار المنافسة الرسمية العام القادم بمواجهة غينيا الاستوائية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019 التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة بين 8 و22 نوفمبر والهدف الأول لباتيلي هو التأهل إلى النهائيات وبعدها العمل للتواجد مع المنتخبات الثلاثة من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من هو لوفيديك باتيلي؟

لوفيديك باتيلي من مواليد 24 ماي 1963 في فرنسا، كان ينشط في منصب حارس مرمى لنادي لونس ولعب لأندية فالنسيان ولوريان ونوادي أخرى مغمورة في فرنسا، قبل أن يدخل عالم التدريب موسم 95-96 مع فرق فرنسية صغيرة، يملك خبرة كبيرة مع المنتخبات الشابة بالإشراف على منتخبات الديكة لأقل من 18 سنة و19 سنة و20 سنة وتوج بلقب بطولة أوروبا سنة 2016 مع منتخب أقل من 19 سنة، كما خاض تجربة مع شبان الإمارات.

تعيين مدربي الفئات الأخرى قريبا

بعد أن قام رئيس الفاف بإقالة كل مدربي الفئات الشابة بداعي غياب النتائج الإيجابية، بقيت العارضة الفنية لمنتخبي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة شاغرة وهو ما يتوجب على الفاف تعيين مدربين في أقرب وقت، فمنتخب أقل من 17 سنة يشارك في دورة شمال إفريقيا دون مدرب رئيسي، لكن السؤال الذي يطرح بنفسه، هل سيواصل زطشي الاعتماد على المدرسة الفرنسية أم سيلجأ إلى المدرسة الإسبانية كما وعد من قبل.

ب-بكوش

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