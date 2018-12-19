برشلونة يفكر في صخرة جوفنتوس :

بدأ نادي برشلونة، خطة البحث عن مدافعين، تمهيدًا للتعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات المتعددة للثنائي الدفاعي توماس فيرمايلين وصامويل أومتيتي.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن إدارة برشلونة تريد التعاقد مع مدافع صغير السن على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، موضحة أنه حال لم يجدوا ذلك، سيذهب النادي لخيارات اللاعبين الكبار.

وأضافت الصحيفة أن دانيلي روجاني، مدافع جوفنتوس، من أبرز الأسماء المرشحة أمام برشلونة، خاصة وأن اللاعب يعاني من أجل إيجاد مكان أساسي في تشكيلة السيدة العجوز.

ويتمتع روجاني باهتمام خاص من تشيلسي الإنجليزي، الذي حاول ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 50 مليون يورو، لكن جوفنتوس تمسك ببقاء دانيلي.

وتابعت الصحيفة أن أندرياس كريستينسن، لاعب البلوز، ضمن أولويات برشلونة بجانب روجاني، منوهة أن النادي الإنجليزي رفض التفاوض بشأن رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة إن الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش (زينيت الروسي)، ومارتن سكرتيل (فنربخشة التركي) ضمن الأسماء المطروحة أمام إدارة النادي الكتالوني.