بلايلي هداف والترجي خامس الترتيب في مونديال الأندية :

تمكن نادي الترجي التونسي من تحقيق الفوز في اللقاء الترتيبي الذي جمعه أمس بنادي ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي وذلك بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف في كل شبكة، ليحتل بذلك بطل إفريقيا المركز الخامس في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات وعدم الخروج خاوي الوفاض وهو الذي تعرض لهزيمة كبيرة في اللقاء الأول أمام مستضيف الدورة نادي العين الإماراتي، وعرف اللقاء مشاركة الدولي الجزائري يوسف بلايلي أساسيا وكان وراء هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء مع مستوى جيد رغم تضييعه الركلة الأولى في سلسلة ركلات الترجيح.

بلايلي: ” فوزنا مستحق ومستوانا يليق ببطل إفريقيا”

أكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي عقب نهاية اللقاء أن الفريق تمكن من تدارك الخسارة القاسية في لقاء العين الإماراتي بتقديم مستوى رائع يليق بسمعة الفريق كبطل إفريقيا، وإسعاد الجماهير التي تابعت اللقاء واعدا إياها بمزيد من الإنجازات مستقبلا وقال بلايلي في تصريحات تلفزيونية للقناة الناقلة لكأس العالم للأندية: “الحمد لله أننا انتصرنا اليوم على الفريق المكسيكي، وكنا عند مستوى سمعة الفريق ومستوى بطل إفريقيا، فنجحنا أداء ونتيجة، أشكر كثيرا الطاقم الفني والإداري والطبي على المجهودات الكبيرة التي بذلت، وبالخصوص أوجه شكرا كبيرا للجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة إلى الإمارات، وتابع: “في اللقاء الأول أمام العين خيبنا آمال الجميع، لكن الحمد لله أننا تداركنا اليوم أمام الفريق المكسيكي وحققنا فوزا مستحقا نهديه لجماهيرنا العزيزة التي أقول لها ما يزال أمامنا الكثير من الإنجازات لتحقيقها”.

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