بلماضي حاضر في بولوغين ويشرع في تحضير تربص المحليين :

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي إلى أرض الوطن بعد جولته بين فرنسا وقطر، حيث نال شهادة تدريبية جديدة مؤخرا وذلك من أجل الشروع في تحضير تربص المنتخب المحلي الذي سنطلق يوم الأحد القادم استعدادا لمواجهة المنتخب القطري يوم 27 من الشهر الجاري في الدوحة، حيث كان بلماضي حاضرا في المنصة الشرفية لملعب عمر حمادي الذي احتضن لقاء الدور الثاني والثلاثون من كأس الجزائر بين اتحاد العاصمة وجمعية وهران مرفقا بمناجير المنتخب حكيم مدان.

الإعلان عن القائمة منتظر اليوم

رغم أن المناجير العام للمنتخب الوطني أكد في تصريحات تلفزيونية أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص المنتخب المحلي سيتم الكشف عنها بداية الأسبوع الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث رغم أن بلماضي قام بتسليمها للأمانة العامة للفاف وهي تنتظر فقط الضوء الأخضر منه للكشف عنها عبر الموقع الرسمي للاتحادية، وبنسبة كبيرة سيكون الإعلان عنها اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

الفاف شرعت في مراسلة الأندية

من جانبها شرعت الفاف في توجيه الدعوات للاعبين المعنيين بالتربص من اجل تحضير أنفسهم من الآن، خاصة أن القائمة تضم عدة لاعبين سيكونون معنيين بلقاءات في المنافسة الإفريقية على غرار لاعبي اتحاد بلعباس، شباب قسنطينة وشبيبة الساورة الذين سيتنقلون خارج الوطن والفاف قد تجد إشكالا في تحضير التأشيرات الخاصة بهم لدخول قطر، فمثلا لاعبو شباب قسنطينة طاروا أمس إلى أوغندا وسيعدون منها يوم 23 من الشهر الجاري، فكيف ستتعامل الفاف مع لاعبي الفريق إن استدعوا للتربص.

ب-ب

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