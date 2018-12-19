بودبوز ينفي نيته في الرحيل عن بيتيس :

نفى اللاعب الدولي رياض بودبوز و الذي يحمل ألوان نادي ريال بيتيس إشبيلية الإسباني وجود نية ليده في مغادرة الفريق خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة، حيث أكد على أنه لم يتلق أي عرض رسمي، وهذا بعد أن أكدت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية في الأيّام القليلة الماضية، أن نوادي نيس ونانت وإمباكت مونريال الكندي ترغب في انتداب بودبوز في جانفي المقبل ، وقال بودبوز:” ليس لدي أية نية في مغادرة النادي، صحيح أنني أمر بفترة صعبة لكنني سوف أجتمع في الأيام القادمة مع مدربه كيكي سيتين للتباحث حول مستقبلي، ومن بعدها سوف أتخذ القرارات اللازمة “.

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