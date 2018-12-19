بوفون :”لا أصدق أن نيمار لم يتوج بالكرة الذهبية حتى الآن”

تعجب جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، من عدم تتويج زميله نيمار جونيور بجائزة الكرة الذهبية في مسيرته.

وقال بوفون، في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان “لا أصدق أن نيمار لم يتوج بالكرة الذهبية حتى الآن”.

وتابع الحارس المخضرم “أحفز نيمار وكيليان مبابي بشكل شبه يومي، بأن لديهما القدرة على أن يظلان رقم 1 في العالم لمدة 10 سنوات”.

وأوضح بوفون “لا بد أن يصل الثنائي إلى أقصى درجات القوة الذهنية”.

وأردف “كل لاعبي البي إس جي عظماء، إلا أن نجمي الفريق هما نيمار جونيور وكيليان مبابي”.

كما أشاد قائد اليوفي السابق، بزميله الحالي ألفونس أريولا، منوهًا “أريولا حارس مرمى مميز، وقادر على حماية عرين منتخب فرنسا”.