بونجاح مرشح لجائزة الكرة الذهبية الآسيوية :

كشفت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري ومهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح مرشح للتنافس على جائزة الكرة الذهبية، التي يمنحها بعد دونت الجنة الفنية للاتحاد الآسيوي اسم ابن وهران في قائمة تضم 24 لاعبا تألقوا بقوة في سنة 2018، سواء أجانب ينشطون في القارة الصفراء أو لاعبو آسيويون ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية وبحسب ذات التقارير فإن أحسن هداف في العالم حاليا برصيد 57 هدفا يتواجد في أحسن رواق للظفر بالجائزة وهو الذي نصب نفسه هدافا لرابطة أبطال آسيا برصيد 13 هدفا وهو يتربع على صدارة هدافي الدوري القطري مع تقديم مستوى أكثر من مميز.

لا جديد يخص مستقبله واللاعب يطالب برفع راتبه

بعيدا عن الجوائز التي ترجح بونجاح للتتويج بها، لا يزال مستقبل اللاعب بالبقاء في السد أو خوض تجربة احترافية في القارة الأوروبية يعرف الغموض، فرغم أن اللاعب يتواجد ضمن أجندة أكثر من نادي وفي مقدمتهم مرسيليا الفرنسي ومواطنه نانت وكذلك ليدز يونايتد الإنجليزي، غير أنه لا وجود لأي عرض رسمي، مع تمسك مدرب السد بلاعبه على الأقل حتى نهاية الموسم، من جانب وبحسب الإعلام القطري فاللاعب يطالب برفع راتبه السنوي للبقاء والإدارة تجدد التأكيد على أن سعر بونجاح هو 15 مليون أورو.

ب-ب

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