بيليه يتمنى التوفيق لسامباولي مع سانتوس :

أبدى أسطورة سانتوس والمنتخب البرازيلي، بيليه، اليوم الثلاثاء، دعمه للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، في مهمته الجديدة مع النادي.

وكتب بيليه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر “مرحبا بك سامباولي في سانتوس. أتمنى لك النجاح مع نادينا العظيم. عليك أن تخبرني حال احتجت لمساعدتي. أتمنى لك حظا طيبا”.

Welcome to Santos, Jorge. I want you to bring great success to our wonderful club. If I can help along the way, let me know. Good luck! // Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte! https://t.co/gjPtRDeJ8g — Pelé (@Pele) December 18, 2018



وكان سامباولي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم أمام وسائل الإعلام، أن تدريب سانتوس هو التحدي الأهم في مسيرته.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن سعادته الكبيرة بوجوده في نفس النادي، الذي كان شاهدا على تألق بيليه في السابق.