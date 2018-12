بيليه يتمنى التوفيق لسامباولي مع سانتوس :

أبدى أسطورة سانتوس والمنتخب البرازيلي، بيليه، اليوم الثلاثاء، دعمه للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، في مهمته الجديدة مع النادي.

وكتب بيليه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر “مرحبا بك سامباولي في سانتوس. أتمنى لك النجاح مع نادينا العظيم. عليك أن تخبرني حال احتجت لمساعدتي. أتمنى لك حظا طيبا”.

Welcome to Santos, Jorge. I want you to bring great success to our wonderful club. If I can help along the way, let me know. Good luck! // Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte! https://t.co/gjPtRDeJ8g

— Pelé (@Pele) December 18, 2018