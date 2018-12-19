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بيليه يتمنى التوفيق لسامباولي مع سانتوس :

19 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 50 زيارة

أبدى أسطورة سانتوس والمنتخب البرازيلي، بيليه، اليوم الثلاثاء، دعمه للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، في مهمته الجديدة مع النادي.

وكتب بيليه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر “مرحبا بك سامباولي في سانتوس. أتمنى لك النجاح مع نادينا العظيم. عليك أن تخبرني حال احتجت لمساعدتي. أتمنى لك حظا طيبا”.


وكان سامباولي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم أمام وسائل الإعلام، أن تدريب سانتوس هو التحدي الأهم في مسيرته.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن سعادته الكبيرة بوجوده في نفس النادي، الذي كان شاهدا على تألق بيليه في السابق.

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