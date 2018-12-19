جماهير مانشستر يونايتد تطلب اسما صادما لخلافة مورينيو :

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي يوم الثلاثاء عن إعفاء المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب النتائج والمستويات السيئة التي يقدمها الفريق في الموسم الحالي 2018-19 وتراجعه في جدول ترتيب أندية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت إدارة الشياطين الحُمر تفكر في اتخاذ هذا القرار منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن الخسارة أمام الغريم الأزلي والعدو التاريخي نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهتهما الأحــــد على ملعب أنفيلد رود ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميير ليغ جعلت إدارة النادي تتخذ القرار بشكل سريع من أجل إنقاذ موسم الفريق من الانهيار.

في حين تقوم إدارة مانشستر يونايتد بدراسة العديد من الأسماء الكُبرى للمدربين على أمل الوقوف على الخيار الأمثل لخلافة المدرب صاحب الـ55 عامًا على مقاعد بدلاء ملعب أولد ترافورد بدءًا من الموسم المقبل 2019-20، فيما سيتم تعيين مدرب مؤقت لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، يأتي الحديث هنا عن أي من الثلاثي السابق للفريق ريان غيغز، أولي غونار سولسكاير أو نيكي بات.

لكن جماهير مانشستر يونايتد كان لها رأي آخر، حيث طالبت إدارة النادي بتعيين السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق للفريق كمدرب مؤقت للشياطين الحُمر حتى نهاية الموسم الحالي 2018-19 على أمل أن يقوم بإصلاح ما أفسدته السياسة التي كان يتبعها المدرب البرتغالي صاحب الـ55 عامًا طيلة موسمين ونصف الموسم مع فريق ملعب أولد ترافورد.

وخرجت تلك الجماهير بحملة كُبرى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أجل مطالبة إدارة مانشستر يونايتد بتعيين المدرب الاسكتلندي الأسطوري والذي يدين له يونايتد بكثير من الفضل في كونه أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب عبر التاريخ متفوقًا على الغريم الأزلي والعدو التاريخي نادي ليفربول الذي كان يتفوق على الشياطين الحُمر عند تعين فيرغسون كمدرب للفريق.