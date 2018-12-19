زولا يعدد مزايا مهاجم بورنموث :

جيانفرانكو زولا

قال جيانفرانكو زولا، المدرب المساعد لتشيلسي، إن كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث ومنتخب إنجلترا، محل اهتمام لدى البلوز.

وأضاف زولا، في تصريحات بحسب شبكة “بي بي سي”: “أنا متأكد أن هناك الكثير من اللاعبين المرتبطين بنا. ويلسون يعمل بشكل جيد وهو محل اهتمام ليس لنا فقط، ولكن للكثير”.

وتابع أسطورة البلوز “إنه لاعب قوي، سريع ويرى الهدف. أنا معجب به لأنه قوي في الألعاب الهوائية، وهي نوعية مهمة جدًا من اللاعبين، لكني لا أريد أن أتطرق لذلك كثيرًا”.

وختم “إنه يعمل بشكل جيد جدًا، وأنا سعيد من أجله”.

وسجل ويلسون 9 أهداف في 18 مباراة لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم، كما أحرز في أول ظهور له مع منتخب إنجلترا ضد الولايات المتحدة، الشهر الماضي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نظيره بورنموث، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.