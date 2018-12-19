عسلة في التشكيلة المثالية للدوري السعودي :

اختير الحارس الدولي الجزائري ماليك عسلة وحارس نادي الحزم السعودي في التشكيلة المثالية عن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي الممتاز بعد مساهمته الكبيرة في فوز ناديه على المتصدر نادي الهلال، فحارس الشبيبة السابق قدم مستوى أكثر من رائع في المواجهة، وقاد بتصديات حرمت المنافس من أهداف حقيقة، نال بموجبها علامة 8.5 وأفضل حارس في الجولة، وفي نفس السياق وقبل الحصة التدريبية ليوم أمس قام احد مناصري الحزم بتكريم عسلة بهدية خاصة نظير مستواه الكبير ومساهمته في الفوز على الكبير الهلال، للتذكير فإن الحارس الجزائري يبصم على موسم أكثر من رائع وفي أول تجربة له في المملكة السعودية ويستحق التفاتة من الناخب الوطني للعودة من جديد إلى الخضر.

ب-ب

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