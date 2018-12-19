عطال: ” أريد تقديم موسم استثنائي وفييرا ساعدني كثيرا”

” بلماضي أعاد الروح للمنتخب وسنؤكد أن الخضر عادوا”

أعدت قناة “بي إن سبورتس” الفرنسية روبورتاجا عن المدافع الدولي الجزائري يسوف عطال والذي يبصم على بداية موسم أكثر من رائعة في أول تجربة له في البطولة الفرنسية مع نادي نيس، والذي أصبح واحدا من نجومه، عطال تطرق للعديد من النقاط في تصريحاته والتي بدأها بما يقدمه في نيس من مستوى وكذلك المنتخب الوطني ومسيرته مع كرة القدم والبداية الصعبة جدا التي كادت تقضي على حلمه.

” أريد موسما مميزا لإقناع الجميع”

بداية حديث عطال كانت عن المستوى الكبير الذي يقدمه والذي نصبه كأحسن لاعب في الفريق لشهر نوفمبر الماضي فقط، وكشف السر عند ذلك بالقول: ” أريد تقديم مستوى كبير وموسم استثنائي في نيس من أجل إقناع الجميع، فخطة المدرب فييرا ساعدتني كثيرا في اللعب الهجومي، في نيس نلعب بخطة تفرض علي اللعب في الهجوم وكذلك الدفاع وأنا أقوم بدوري وفقط في المجموعة، فكرة القدم الحديثة تتطلب من الجميع المساهمة في العمل الهجومي والقيام بالواجب الدفاعي”.

” فييرا منحني الثقة وتعلمت الكثير منه”

بعدها تحدث لاعب بارادو السابق عن واحد من أسرار تألقه وهو المدرب باتريك فييرا الذي قال أنه منحه الثقة وقدم له العديد من النصائح التي ساعدته كثيرا وهنا قال لاعب الخضر: ” فييرا كان لاعبا كبيرا جدا ويملك الكثير من الخبرة والاستماع إليه يمنحك الكثير من الفوائد، إنه من نوعية المدربين الذين تشعر معهم بالثقة بمجرد الحديث معك وكلماته دائما في محلها، بالفعل تعلمت الكثير من هذا المدرب الرائع”.

” نريد التأكيد للجميع أن الخضر عادوا إلى الواجهة”

في نقطة مهمة من حوار عطال مع قناة “بي إن سبورتس”، تطرق للمنتخب الوطني الذي عاد إليه وتمكن من تدوين اسمه في قائمة هدافي اللقاء الأخير أمام الطوغو بهدف رائع، فلاعب بارادو أكد أن الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي استطاع أن يعيد الروح للمنتخب وأوضح بالقول: ” بالحديث عن المنتخب الوطني، فنحن كلاعبين نريد أن نظهر للجميع أننا نرغب في تقديم شيئا في كأس أمم إفريقيا القادمة، والتأكيد لهم أن الخضر قد عادوا إلى سابق عهدهم، فقدوم الناخب الوطني جمال بلماضي أعاد الروح للمجموعة وعادت معه اللحمة إلى المنتخب التي تعتبر سر قوته”.

” ظروفي الصعبة كادت تقضي على مسيرتي الكروية”

في نقطة لا ينساها عطال في أي حوار عندما يسأل عن بدايته مع كرة القدم، تكلم عن الظروف الصعبة التي مر بها والتي كادت تحول دون مواصلته للعب لولا والده الذي ساعده كثيرا فيما وصل إليه رغم الظروف المادية والعائلية التي كان يعيشها وقال عطال أيضا: ” فكر كثيرا في ترك كرة القدم في صغري لأن ظروفي لم تكن سهلة على الإطلاق، غير أن والدي وقف إلى جانبي ودعمني كثيرا لكي لا أضيع أي تدريب، فلقد كنت أجد صعوبات كبيرة حتى في الوصول إلى ملعب التدريبات ومع ذلك والدي كان يتدخل في كرة مرة ويجد لي الحلول”.

ب-ب

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