غاتوزو ينتقد أداء لاعبي ميلان أمام بولونيا :

انتقد إيفان جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، أداء لاعبي فريقه، بعد التعادل السلبي أمام بولونيا، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإيطالي.

وقال غاتوزو، في تصريحات نقلتها صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت “استحوذنا على الكرة أمام الخصم بلا فائدة”.

وأضاف “فعلنا كل شيء بطريقة صحيحة، باستثناء اللمسة الأخيرة، وهو ما أثر على النتيجة، أما من ناحية الجودة، كان الأداء متوسطًا، يجب أن نكون أكثر شراسة، أمام فريق يلعب بـ 10 لاعبين في المنطقة الدفاعية”.

أما عن غياب باكايوكو وكيسي في المباراة المقبلة، أوضح “نحن نلعب بالفعل بدون لاعبين مهمين، لدينا بعض لاعبي الوسط على مقاعد البدلاء”.

وختم غاتوزو حديثه بقوله “أنا أحب عملي، إنه يجعلني أشعر بأنني على قيد الحياة، وربما يجعلني أتقدم في العمر بشكل أسرع”.

وارتفع رصيد ميلان إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد بولونيا إلى 12 نقطة في المرتبة الـ 18 بجدول ترتيب الكالتشيو.