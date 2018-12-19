مارسيلو عن إقالة مورينيو “إنه أمر مخزٍ لأنه مدرب كبير”

تحدث النجم البرازيلي مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد الإسباني عن مباراة فريقه بالدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية أمام كاشيما انتلرز والتي سوف تُقام مساء الاربعاء وتطرق أثناء حديثه للعديد من الأمور التي تخص النادي الملكي وأبرزها عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد قام بإقالة جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء بسبب سوء النتائج فيما أكدت تقارير صحفية بأن فلورنتينو بيريز يفكر جدياً بإعادة المدرب البرتغالي لملعب سانتياغو برنابيو مجدداً.

وتم اختيار النجم البرازيلي للحديث مع وسائل الاعلام قبل عشية مباراة فريقه ببطولة كأس العالم للأندية وأجاب على العديد من القضايا الملتهبة التي تخص الفريق بالأونة الأخيرة.

وبسؤاله عن أسباب نجاحات ريال مدريد قال مارسيليو: “بالتأكيد الأمر يعود للعمل الجماعي الذي نقوم به داخل غرف الملابس نحن معاً منذ فترة طويلة وقد ساعدنا ذلك في الوصول بالنادي بعيداً إذا نجحنا في الوصول للمباراة النهائية فسوف نحظى بفرصة كبيرة لاضافة بطولة جديدة”.

وعن رأيه في اقالة المدرب البرتغالي مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد وامكانية انتقاله لتدريب ريال مدريد قال: “أنا هنا للحديث عن بطولة كأس العالم للأندية أعرف بأن هذا السؤال تم توجيهه لأنه كان مدرباً لناد من قبل الحقيقة إنه أمر مخزٍ لأنه مدرب كبير أما عن عودته لتدريب الميرنغي من جديد فهذا الامر لا يخصني من الاساس”.

وعن العلاقة المتوترة بين إيسكو ومدربه سانتياغو سولاري قال مارسيلو: “نحن جميعاً نعرف أن إيسكو لاعباً كبيراً ويتمتع بإمكانيات رائعة لكن بالنسبة لي لا يوجد لاعب لديه مهاراة أكثر على الكرة لكن وسائل الاعلام دائماً ما تقوم باطلاق الشائعات التي لا تستحق الاهتمام.

وتابع: “هناك أوقات يخوض خلالها اللاعب مباريات كثيرة وأوقات تكون أقل أن تهدر الكثير من التركيز على شيء يحدث في كرة القدم يمر اللاعبين بالكثير من المراحل المختلفة خلال مسيرتهم مع الكرة هذا كل شيء إيسكو مثله مثل أي لاعب أخر ملتزم تماماً بمسيرته مع ريال مدريد”.

وعن مباراة ريال مدريد ضد أجاكس بدوري أبطال أوروبا قال: “الأندية التي تبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تكون صعبة والأفضل في المسابقة سيكون رابطاً قوياً حقاً نحن في بداية الطريق على الرغم من الصعوبات التي سنواجهها”.

وعن ارتباط الفرنسي زين الدين زيدان بتدريب نادي مانشستر يونايتد خلفاً لمورينيو قال مارسيلو: “زيدان قدم انجازات رائعة خلال فترة قصيرة كمدرب وسيكون اضافة قوية لأي فريق في العالم بكل تأكيد”.

الجدير بالذكر أن العديد من الصحف الإسبانية قد أكدت بأن زيدان يرفض تولي تدريب أي فريق في منتصف الموسم وأنه قد يعود للتدريب مجدداً بداية من الموسم الجديد سواء مع مانشستر يونايتد أو أي فريق أخر.

وحقق زيدان العديد من الانجازات خلال فترة توليه تدريب نادي ريال مدريد وأبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأوروبي مرتين والإسباني مرة والليغا مرة وكأس العالم للأندية مرتين.