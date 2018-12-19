ماندي: “لقب الأوروبا ليغ هدفنا هذا الموسم”

أعرب اللاعب الدولي الجزائري لاعب نادي ريال بيتيس إشبيلية الإسباني سيتين، وأكّد أنه و فريقه يستهدفان نيل لقب كأس الدوري الأوروبي هذا الموسم ، حيث سار على خطى مدربه كيكي، الذي كانت له تصريحات في هذا الصدد أشار فيها إلى نواياه مع النادي الأندلسي ، وقال لاعب الخضر في تصريحات لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية أمس الثلاثاء أن مباراة فريقه القادمة أمام نادي ران الفرنسي و الذي يحمل ألوانه كل من رامي بن سبعيني و مهدي زفان ستكون صعبة لكنها في متناول فريقه:” أنا أعرف جيدا البطولة الفرنسية و أحترم نادي نيس، لكننا مصممون على الفوز و تحقيق التأهل للدور القادم من منافسة الأوروبا ليغ “.

” لدينا الإمكانيات اللازمة لتحقيق اللقب ”

واصل مدافع النخبة الوطنية عيسى ماندي حديثه حول أهداف النادي على المستوى الأوروبي مشيرا إلى أن إدارة نادي بيتيس إشبيلية رصدت ميزانية مُحترمة هذا الموسم، وجعلت من أمر التتويج بِكأس الدوري الأوروبي نسخة 2018-2019، هدفا لِفريقها الكروي ، حيث تطمح إلى تذوق طعم التتويج بهذه المنافسة مثلما حدث مع الجار ريال بيتيس :” لدينا الإمكانيات اللازمة لبلوغ الهدف المنشود ، حيث وفرت الإدارة كل المتطلبات للتألق في منافسة الأوروبا ليغ و الفوز بها هذا الموسم ” ، يذكر بيتيس إشبيلية سيستقل لمواجهة نادي ران الفرنسي في الدور الـ 16 في فيفري المقبل على أن تكون مباراة العودة بإسبانيا .

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