مدوار يدافع عن تصرفاته، يتهم بعض الولاة بعدم تطبيق القوانين ويتجاهل قضية ملال :

انتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار خلال التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مراسم تسليم مجلد تجديد كرة القدم الجزائرية صبيحة أمس الثلاثاء بقاعة المؤتمرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بعض الولاّة، بعدم رفع الدعم المالي عن الأندية التي تنتمي لبعض الولايات، حيث تحدث رئيس الرابطة في هذا الشأن بطلاقة منتقدا سياسة الرجل الأول على رأس الهيئة التنفيذية للولايات المعنية، كما تطرق ذات المتحدث للعديد من القضايا يبقى الأبرز منها تلك التي تتعلق بقضية عقوبة رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، وأيضا الاتهامات التي وجهت له بسبب غيابه عن اجتماع المكتب الفدرالي أمس في جلسته الأخيرة.

مدوار: “الإعانات على حسب هوى الولاة ومعظمهم لا يطبق القوانين”

اتهم رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بعض الولاة بأنهم لا يطبقون القوانين المنصوص عليها في قضية الإعانات المالية التي تقدم للأندية التابعة لمقاطعاتهم، حيث أكد بأن كل ناد وحظه مع الوالي، فإذا كان هذا الأخير من هواة كرة القدم فهذا في مصلحة الأندية التابعة له، وإذا كان العكس فسيضرهم أكثر حين قال: “هناك بعض الولايات التي يسيرها ولاة يميلون ويعشقون كرة القدم، ويقف مع فرقه ويدعمهم، فيما نجد بعض الولاة الذين لا يملكون هذه الرغبة وبالنسبة له كرة القدم جانب رياضي غير مهم على الإطلاق”.

“بعض الأندية تستفيد من الملايير وأخرى بإعانات لا تكفي حتى حق البذل الرياضية”

في ذات السياق دائما وحول التصريحات التي أدلى بها عبد الكريم مدوار حول الوضعية المالية المزرية لبعض الأندية، حيث كشف بأن هناك تفاوتا كبيرا في قيمة الإعانات بين ناد وآخر ينشطان في نفس الدرجة، وقد تحدث بالأرقام عن هذا الموضوع يقول: “هناك والي يقدم لفريقه ما بين الـ 5 و8 ملايير، ووالي آخر لا تفوق القيمة المالية التي يمنحها كإعانات ولائية الـ 500 مليون فقط، هذا غير مفهوم ولا منطقي على الإطلاق، فهذا المبلغ لا يكفي حتى لاقتناء البذلات ودائما أتساءل عن فحوى عدم تطبيق القوانين من قبل بعض الولاة في بلدنا”.

“هذا المجلد سيساهم في تطوير كرة القدم الجزائرية وأطلب من السلطات أن يأخذوه بعين الاعتبار”

تمنى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن تأخذ السلطات العليا بالتوصيات التي جاء بها منتدى تطوير كرة القدم، والنصوص الموجودة في مجلد تجديد كرة القدم الجزائرية، حيث خاطب المسؤولين في هرم السلطة يقول:”هذه التوصيات الموجودة في المجلد قائمة على حصيلة منتدى تطوير كرة القدم الجزائرية المنعقد السنة الماضية، فهو يحتوي على اقتراحات من قبل بعض العارفين بخبايا كرة القدم في الجزائر وحتى خارجها، أعتقد بأننا جميعا مطالبون بالتجند خلف بعض النصوص والسهر على تطبيقها ما دام أنها تنفع كثيرا كرة القدم الجزائرية وتساهم في تطورها”.

“أتمنى من المسؤولين أن يأخذوا ما هو صالح فقط من هذا الكتاب لأنه ليس قرآنا”

طالب رئيس الرابطة المحترفة ممن سماهم بالسلطات العليا في البلاد أن يطالعوا الكتاب جيدا وأن يختاروا الأمور الإيجابية التي تخدم مصلحة كرة القدم الجزائرية وتساهم في تطويرها فقط من كتاب تطوير كرة القدم الجزائرية، حيث صرح عبد الكريم مدوار في هذا الشأن قائلا: ” هذا الكتاب ليس قرآنا كريما، فهو صالح للاستعمال والتعديل في كل مرة، ما أتمناه من السلطات العليا هو أن تأخذ بالأمور الإيجابية التي تساهم في تقدم وتطور كرة القدم الجزائرية، وأن لا تعمل بما لا منفعة منه، باعتبار أن هذه السلطات العليا بدورها لها كلمتها وموقفها من فقرات وصفحات هذا المجلد”.

“غيابي عن اجتماع المكتب الفدرالي لأمور خاصة ولا داعي لتهويل القضية”

تطرق رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عن قضية غيابه على اجتماع المكتب الفدرالي المنعقد مؤخرا، حيث صرح بأن ذلك يعود لأسباب شخصية محضة، كما، طالب أيضا من رجال الإعلام الذين كانوا حاضرين ونقلوا تصريحاته بأن لا يقوموا بتهويل القضية لأنها لا تتعدى أن تكون عادية حين صرح يقول: “أنا لا أعمل عند أي شخص، كما لا يجب أن يخفى عليكم بأني متطوع فقط في المكتب الفيدرالي، كانت لدي بعض الأمور الطارئة تسببت في غيابي عن اجتماع المكتب الفيدرالي وانتهى الأمر، علاقتي جد مميزة مع الوزير حطاب، ورئيس الفيدرالية وليس غيابي عن اجتماع واحد سيفسد علاقتي بالمسؤولين كما يتحدث البعض”.

“مهمتي الأساسية هي تسيير مكتب الرابطة المحترفة وفقط..!”

واصل الناطق الرسمي السابق باسم نادي أولمبي الشلف عبد الكريم مدوار تصريحاته حول قضية غيابه عن اجتماع المكتب الفدرالي يقول: “مهمتي الأساسية هي تسيير مكتب الرابطة المحترفة، والسهر على تطبيق البرنامج الذي يساعد على نجاح الموسم الكروي الجاري، نحن لدينا برنامج مكثف وأمور كثيرة وجب علينا تصحيحها في أقرب الآجال، كما أعيد وأكرر بأن غيابي عن المكتب الفيدرالي كان لأسباب خاصة، وليست لدي مبررات أخرى”.

“قضية ملال ليست من صلاحياتي الآن واسألوا رئيس “الفاف” عن قضية ‘التاس'”

في سؤال لبعض الإعلاميين حول قضية ذهاب رئيس شبيبة القبائل شريف ملال لـ”التاس”، حيث وجه السؤال لرئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار فضل هذا الأخير عدم إبداء رأيه وتوجيه الإعلاميين لرئيس “الفاف” حين صرح يقول: “أعتقد بأنه عليكم أن تطرحوا هذا السؤال المُتعلق بذهاب ملال للشكوى لدى “التاس” على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لأنه ليس عندي أي تعليق أو إجابة في هذا الشأن، نحن كمكتب الرابطة الوطنية قمنا بواجبنا على أكمل وجه، كما أن لجنة الطعون قامت بعملها الذي طلب منها، والعقوبة أصلا لم يبق عن نهايتها سوى شهر ونصف فقط”.

محمد دحوي

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