مورينيو :”أنا شخص كسول جدا، كل شيء يتم إعداده وتجهيزه لي دون تعب”.

أنهى البرتغالي جوزيه مورينيو إقامته في أحد فنادق مدينة مانشستر، عقب إقالته من تدريب الفريق، وبعدما قضى فيه ما يقارب العامين ونصف العام بدأت في صيف عام 2016.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن مورينيو ظل بعيدًا عن أسرته طوال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد، حيث تواجدت زوجته وعائلته في منزلهم المستأجر في لندن، وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه استرليني.

وأضافت التقارير أن مورينيو الذي ظل طوال فترة تواجده في فندق “لوري” قام بدفع تكلفة الفندق بعد قضاء 895 يومًا، وهو سعره 600 جنيه إسترلينى في الليلة الواحدة، ووصل إجمالى ما دفعه البرتغالى إلى 500 ألف إسترليني.

وأشارت التقارير إلى أن مورينيو لم يمانع في إنفاق هذا المبلغ الضخم، حتى لا يعاني وحده من تواجده في منزل كبير دون وجود أسرته التي تعيش في لندن.

وكان مورينيو قد تحدث من قبل عن فكرة الإقامة في الفندق بدلًا من العيش في منزل قائلًا: “إذا كان المشجعون يريدون مني أن أرتاح، فهذه هي الطريقة التي أشعر بها بالراحة [في فندق].

وأضاف المدرب البرتغالي: “أنا شخص كسول جدا، كل شيء يتم إعداده وتجهيزه لي دون تعب”.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، بشكل نهائي، وذلك على خلفية النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ويأتي قرار الإقالة بعد أيام من الخسارة على يد نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يبتعد عنه مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة.

وجاء إعلان مانشستر يونايتد عن رحيل مورينيو عبر موقعه الرسمي، حيث أوضح البيان أن النادي سيعين مدربًا مؤقتًا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.