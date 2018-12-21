أموال تشيلسي رهن إشارة نجم ريال مدريد :

تقدَّمَ نادي تشيلسي الإنجليزي بعرضٍ تبلغُ قيمتُهُ 70 مليونَ جنيهٍ إسترلينيٍ من أجلِ إقناعِ إدارةِ ريال مدريد بالتخلي عن صانع الألعاب الإسباني إيسكو –بحسب تقارير صحفية-.

وفقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أهميته في تشكيلة الفريق الملكي منذ تولى سانتياغو سولاري المسؤولية الفنية للريال عقب إقالة جولين لوبيتغي في أكتوبر الماضي.



بدأ إيسكو أساسيا في مناسبتين فقط منذ تولى سولاري المسؤولية، وكانتا في مباراتين بلا أهمية، واحدة ضد مليلة الضعيف في كأس ملك إسبانيا، والأخرى ضد سيسكا موسكو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في مباراة هامشية لأن النادي الملكي كان قد ضمن صدارة المجموعة، كما أن المواجهة انتهت بفوز الفريق الروسي على “سانتياغو برنابيو” بثلاثية نظيفة.

ووفقا لصحف بريطانية فإن تشيلسي مستعد لتقديم رسم 70 مليون جنيه إسترليني ومنحه عقدا بـ4 سنوات ونصف مع راتب 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي يأمل إتمام الصفقة في جانفي المقبل، بدعم كبير من المدرب ماوريسيو ساري الذي يأمل أن يشكل إيسكو ثنائية غير عادية مع البلجيكي إيدين هازارد لزيادة الجودة في صناعة اللعب.

لكن تشيلسي ليس وحده المهتم بخدمات إيسكو، إذ يتردد أن كلا من آرسنال ومانشستر سيتي مهتمان باللاعب، ويقال إن محادثات أولية جرت في هذا الشأن.

كان صاحب الـ26 عاما قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2013 خلال فترة تولي المدرب مانويل بيلغيريني.

ويرتبط إيسكو بعقد مع ريال مدريد ممتد حتى عام 2022 ولديه شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو، أي 629 مليون جنيه إسترليني).