الإعلام الإيطالي يطلق على غلام اسم “فيراري” :

أعدت جريدة كوريري ديلو سبور الإيطالية تقريرا عن المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي فوزي غلام وعودته إلى المادين بعد غياب قارب السنة كاملة بداعي الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، فالجريدة الشهيرة في إيطاليا، أطلقت عليه اسم “فيراري” بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي عاد بها إلى المنافسة والمستوى الذي قدمه، كما أن تقرير “الكوريري” اعتبر نادي نابولي قد قام بميركاتو رائع بعودة غلام الذي سيقدم إضافة كبيرة جدا في الجهة اليسرى من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، هذا ويعتبر هذا التقرير مخالفا لما جاء على لسان رئيس نابولي الذي قال أن غلام لا يزال خائفا ولم يصل إلى مستواه بعد.

ب-ب

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