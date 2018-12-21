الجزائر تنهي عام 2018 في المركز 67 في تصنيف الفيفا :

أفرج الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أمس الخميس عن تصنيفه لمنتخبات العالم وهو الأخير لسنة 2018، الجزائر احتلت المركز الـ67 في التصنيف وهو نفس المركز الذي احتلته في الشهر الماضي، حيث لم يتحسن تصنيف المنتخب الوطني رغم الفوز العريض المحقق الشهر الماضي ضد المنتخب الطوغولي برباعية كاملة مقابل هدف، كما حافظ المنتخب أيضا على نفس نقاطه المحصل عليها سابقا وهي 1347، وبمحافظتهم على مركزهم العالمي حافظ الخضر أيضا على مركزهم الإفريقي والعربي.

الخضر أنهوا السنة في أسوأ مركز منذ 11 سنة

وكما كان متوقعا، أنهى رفقاء فيغولي سنتهم في تصنيف جد متأخر، حيث تعود أنصار الخضر على رؤيتهم في مراكز متقدمة إفريقيا وعربيا، الخضر أنهوا العام في المركز الـ67 كأسوأ مركز منذ سنة 2007، أي 11 سنة حين احتل رفقاء عنتر يحيى وقتها المركز الـ79، ومنذ ذلك الحين دأب الخضر على احتلال أفضل المراكز كما حدث سنتي 2009 و سنة2013 حين أنهوا السنة في المركز 26 و2012 حين أنهوا السنة في المركز الـ19 و 2014 حين أنهوها في المركز الـ18 .

بورقعة -ع

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