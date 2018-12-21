الخضر يشرعون في التحضير لقطر بغياب لاعبي الأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية :

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة لـ18 لاعبا من أجل الدخول في تربص تحضيري تحسبا للقاء الودي الذي سيجمع المنتخب المحلي بالمنتخب القطري يوم 27 من الشهر الجاري بالدوحة والملاحظ على قائمة بلماضي، أنه لم يوجه الدعوة للاعبي الأندية المعنية بلعب المنافسات الإفريقية، شباب قسنطينة والساورة في رابطة أبطال إفريقيا ونصر حسين داي واتحاد بلعباس في كأس الكاف باستثناء مدافع المكرة لعمارة الذي يكون قد غادر الفريق.

ستكون معنية بلقاء الكأس في نفس بتاريخ مواجهة قطر

غياب العديد من الأسماء التي طرحت بشأن غيابها العديد من الأسئلة وهي التي تستحق حمل ألوان المنتخب المحلي، سببه التزام هذه الأندية بلعب لقاءات الدور الـ32 من كأس الجزائر في نفس التاريخ الذي يلعب فيه لقاء قطر الودي، كما أن سفر بعض اللاعبين مع أنديتهم خارج الجزائر يصعب من التحاقهم بالتربص وحتى الإجراءات الإدارية معقدة.

الخضر أجروا أول حصة أمس في غياب بلايلي وبونجاح

بعد أن كان من المبرمج أن ينطلق التربص يوم الأحد بمركز سيدي موسى، قرر الناخب الوطني بلماضي تقديمه إلى يوم أمس وذلك من أجل زيادة يومين من التحضيرات لهذه المواجهة التي تبدو مهمة جدا بالنسبة لبلماضي، حيث أجريت أول حصة أمس في حضور 14 لاعبا مع غياب الثنائي المحترف بلايلي الذي أنهى مؤخرا مشاركته في مونديال الأندية وبونجاح الذي يقضي أيام راحة في مسقط رأسه بوهران على أن يلتحقا بداية الأسبوع.

ستة لاعبين شاركوا في تربص الطوغو حاضرون

بإلقاء نظرة على قائمة بلماضي نجد تواجد ستة لاعبين كانوا حاضرين في قائمة المنتخب الأول التي واجهت الطوغو وهم الحارس زغبة، المدافع بدران، وسط الميدان شيتة والمهاجم مزيان إضافة إلى محترفين اثنين وهما مهاجم السد والمنتخب الأول بغداد بونجاح رفقة مهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي مع سيطرة كبيرة للاعبي وسط البلاد بتواجد 11 لاعبا ينشطون في أربعة نواد فقط.

استدعاء حلايمية ولعمارة لإبعاد صفة الجهوية عن المنتخب

من بين الملاحظات المهمة في قائمة بلماضي هو استدعاء لاعبين فقط ينشطون في أندية غرب البلاد، وهما حلايمية من مولودية وهران ولعمارة من اتحاد بلعباس، فرغم أنهما يستحقان الدعوة إلا أن تواجدهما له طابع آخر وهو إبعاد الجهوية عن القائمة، فلو لم يتواجد هذان اللاعبان لأثيرت زوبعة كبيرة تضاف إلى استدعاء لاعبين لا يستحقون الدعوة في الوقت الحالي نظرا لمستواهم مع أنديتهم.

قائمة المنتخب المحلي

حراسة المرمى: صالحي، زغبة.

خط الدفاع: لوصيف، لعمارة، بدران، حلايمية، بن يحيى، شتي.

خط الوسط: شيتة، بن خماسة، بن غيث، بورديم، بوداوي.

خط الهجوم: مزيان، نعيجي، بونجاح، بلايلي، غشة.

ب-بكوش

مرتبط