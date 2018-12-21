المدير الرياضي لبريمن: ” لست متفاجئا من مستوى بلفوضيل مع هوفنهايم”

أدلى فرانك بومان المدير الرياضي لنادي “فير دير بريمن” بتصريحات للإعلام الألماني تكلم فيها عن لقاء هوفنهايم الذي جرى سهرة الأربعاء، بومان تكلم عن لاعبه السابق والذي انتقل لهوفنهايم إسحاق بلفوضيل، حيث أشاد به وبمستواه، وقال أنه ليس متفاجئا مما يقدمه، هذا وكانت عديد التقارير قد تكلمت عن مستويات بلفوضيل المتناقضة، حيث كان سيئا في كثير من الأحيان مع بريمن وتحسن كثيرا مع هوفنهايم وهو ما لم يستسغه الكثير من الأنصار .

بومان: ” كل مشاكل بلفوضيل كانت بسبب وكيل أعماله”

فرانك بومان وفي تصريح لموقع “دي نيوز إنفو”، أكد أن علاقة بلفوضيل بكل المحيطين به في بريمن الموسم الماضي كانت مميزة، لكن سبب المشاكل كان شخصا قريبا منه، وقال: ” صراحة لست متفاجئا بالمرة من المستوى الجيد لبلفوضيل مع ناديه الجديد، حتى مع فريقنا الموسم الماضي كان جيدا، قد ينظر البعض للمشاكل الكثيرة التي أثيرت، لكن الحقيقية أن وكيل أعماله هو من كان وراء كل المشاكل وليس بلفوضيل” يشار إلى أن مدرب هوفنهايم ناغليسمان قرر عدم إشراك بلفوضيل في لقاء فريقه السابق والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

بورقعة -ع

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