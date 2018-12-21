برشلونة يُخضع مدافع ساو باولو للفحص الطبي :

أجرى رودريغو كايو، المدافع البرازيلي لفريق ساو باولو، الفحوصات الطبية، أمس الخميس، تمهيدًا لانضمامه لنادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من برشلونة، إن كايو خضع للفحوصات الطبية في عيادة خاصة في ساو باولو رفقة طبيب البارسا، حيث كان النادي الكتالوني يرغب في ضمه لتدعيم دفاعات الفريق.

ورغم المفاوضات التي كانت جارية بين برشلونة وفالنسيا، من أجل ضم جيسون موريلو خلال الأيام الماضية، إلا أن النادي الكتالوني كان يفاوض ساو باولو أيضًا لضم كايو.

وأكد نيك أركوري، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، أمس الخميس، أن المفاوضات لم تغلق بعد بين الطرفين، حيث أن النادي البرازيلي مستعدًا لإعارة كايو إلى برشلونة، مع خيار شراء إلزامي مقابل 18 مليون يورو في نهاية الموسم.

يذكر أن برشلونة أعلن، مساء أمس الخميس، عن التعاقد مع الكولومبي جيسون موريلو مدافع فالنسيا على سبيل الإعارة.