بن ناصر يستأنف التدريبات ويتجنب الأسوأ :

كشفت تقارير إيطالية أمس، أن لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر تواجد في تدريبات فريقه إيمبولي وهذا تحضيرا للقاء المقبل ضد السامب والذي سيقام يوم غد السبت، صحيفة “إل تيرنو” المقربة من إيمبولي، قالت أن تواجد بن ناصر في التدريبات يعتبر بمثابة المعجزة الحقيقية، حيث تعرض الشاب الجزائري لإصابة خطيرة ونقل على إثرها للمستشفى، لكن ولحسن حظه تجنب الأسوأ لأنه تجنب الكسر الذي كان قريبا جدا، هذا ولم يشارك بن ناصر بصفة كاملة في التدريبات واكتفى فقط بحصة في قاعة تقوية العضلات .

فرص مشاركته في اللقاء تبدو منعدمة

“إل تيرنو” وفي حديثها عن إمكانية مشاركة بن ناصر في لقاء الغد ضد السامب، قالت أنها قائمة وتصل إلى نسبة 1 في المائة وتبدو منعدمة لكن رغم ذلك قالت ذات الصحيفة أنه يملك بصيص أمل للمشاركة، وهو في حد ذاته خبر مميز جدا،هذا وأرادت “إل تيرنيو” أن تؤكد أن إصابة بن ناصر ليست خطيرة كما كان يظهر وأنه سيعود في أسرع وقت، ومن الممكن أن يكون في لقاء الغد ولو أن الأمر جد صعب .

سيكون جاهزا للقاء تورينو يوم الأربعاء

في الأخير، كشفت ذات التقارير أن بن ناصر سيخضع اليوم لفحوصات معمقة من أجل التأكد من خطورة إصابته والمدة التي سيغيبها، ولو أن الفحص لم يتم بعد إلا أن حالة التفاؤل سائدة في محيط النادي، حيث كشف موقع “توتو ميركاتو ويب” يوم أمس أن بن ناصر سيكون حاضرا للقاء تورينو الذي سيقام منتصف الأسبوع الحالي ( يوم الأربعاء ) كما كشف أنه كان محظوظا جدا بتجنب إصابة خطيرة جدا .

بورقعة -ع

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