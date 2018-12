جوفنتوس يستغل حفل الجوائز لخطف جوهرة ثمينة :

TURIN, ITALY - OCTOBER 18: Andrea Agnelli during the UEFA Champions League group D match between Juventus and Sporting CP at Juventus Stadium on October 18, 2017 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

LinkedIn دخل نادي جوفنتوس الإيطالي في المنافسة المحتدة على نجم الكرة الهولندية الشاب ماتياس دي ليخت مدافع نادي أجاكس الهولندي. واستغل رئيس نادي جوفنتوس، أندريا أنيلي حفل صحيفة “توتوسبورت” والتي فاز خلالها دي ليخت بجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا عن عام 2018، وبحث مع فان دار سار –المدير التنفيذي للنادي الهولندي، وحارس مرمى السيدة العجوز سابقا- إمكانية استقدام المدافع إلى السيدة العجوز في جانفي المقبل. فاز دي ليخت بالجائزة متفوقاً على منافسيه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والهولندي كاستن كلويفرت جناح فريق روما الإيطالي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، وألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، والإيطالي باتريك كوتروني مهاجم ميلان.



وقال دي ليخت عقب فوزه بالجائزة: “لم أتخذ قراري، بعض الفرق التي أحبها أكثر من الأخرى مهتمة بي”. وأضاف: “لن أنظر في تلك العروض في الوقت الحالي، ولكني سأناقشها مع أجاكس ووكيل أعمالي مينو رايولا نهاية الموسم”. وأكمل: “تحدثت معي إدارة أجاكس عن اهتمام بايرن ميونيخ وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكني قائد الفريق، ويجب أن أكون مثالاً لبقية اللاعبين”. ويخطط مسؤولو البيانكونيري لإقناع المدافع صاحب الـ19 عاما وإغراءه بمزاملة لاعبين مثل ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني وأندريا بارزالي، ما يضمن له الكثير من التطور الفني والتكتيكي، بالإضافة إلى أن يوفي أبرز المرشحين للفوز بالدوري الإيطالي وحتى بدوري أبطال أوروبا. تقول الصحف المقربة من السيدة العجوز إن إدارة النادي مستعدة لدفع 75 مليون يورو لجلب دي ليخيت، خاصة أن نادي برشلونة الإسباني يحاول خطف الموهبة الهولندية لتدعيم خط الدفاع الذي يعاني بوضوح هذا الموسم. تشير الصحافة إلى أن نادي أجاكس لم يرفض بحث مسألة انتقال دي ليخت إلى السيدة العجوز لكنه طلب أن تشتمل الصفقة على انتقال المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين، وهو أمر نرفضه إدارة جوفنتوس لاعتقادها أنه مستقبل هجوم الفريق. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

